Prof. Dr. Özgür Demirtaş Gaye Erkan tartışmalarına değindi: 4 seçenek var, olay bu kadar net

Sabancı Üniversitesi Finans Kürsüsü Başkanı Prof. Dr. Özgür Demirtaş, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan ile ilgili basında yer alan iddialara değindi. Prof. Dr. Demirtaş, "Dört seçenek var" diyerek topa girerken şunları aktardı:

1) Eğer Başkan değişir ve Cevdet Akçay başkan olursa: Piyasalar Kaldığı yerden hem de daha güçlü bir şekilde devam eder. (Çünkü Prof. Dr. Cevdet Akçay'ın Merkez Bankası'nın geçmişte övdüğüm tüm olumlu hareketlerinin arkasındaki isim olduğu biliniyor).

2) Eğer başkan değişir ve diğer isim göreve gelirse: O zaman Piyasalarda ciddi çalkalanma olur.

3) Mevcut başkan kalır ve tüm iddialar temize çıkarsa: Ülke yine yoluna devam eder (MB'sının doğru kararlar vermeye devam etme şartı ile).

4) Mevcut başkan kalır ve magazinsel konular devam ederse: Ciddiyet azalır ve tahribat derin olur.

Olay bu kadar net.

Erkan iddiaları reddetmişti

Hafize Gaye Erkan’ın babası Erol Erkan’ın Merkez Bankası’nda bir çalışanı işten çıkardığı öne sürülmüştü. İşten çıkarılan Büşra Bozkurt’un iddialarına göre bankada bir başka kadın çalışan da Erol Erkan tarafından tokatlandığı iddia edilmişti.

Erol Erkan iddialarla ilgili olarak, “Böyle bir şey mümkün mü? Benim de bir kızım var. O da benim kızım sayılır. Bu tür bir komploya nasıl alet oldu, şaşırdım doğrusu?” yanıtını vermişti.

Öte yandan Hafize Gaye Erkan iddialara, yatırım dünyasından isimlerle bir araya gelmek üzere gittiği ABD'den sosyal medya hesabı aracılığıyla yanıt vermişti. Erkan X'ten yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

* Son günlerde şahsım ve ailemi hedef almak suretiyle, Bankamıza yönelik güven bozucu, kasıtlı ve gerçeklerle bağdaşmayan haberler dolaşıma sokulmuştur.

* Amerika Birleşik Devletleri’nde ekonomi ve iş dünyasının önemli isimleriyle gerçekleştirdiğimiz ve son derece verimli geçen görüşmeler sırasında öğrendiğim bu asılsız iddialar karşısında şaşkınlığımı ve üzüntümü kamuoyu ile özellikle paylaşmak isterim.

* Şahsımı ve Bankamızı itham eden asılsız haberler asla kabul edilemez niteliktedir. Sorumlular hakkında gerekli yasal haklarımı kullanacağım.