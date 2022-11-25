Sanayi devleri Santek dijital fuarında buluşuyor

Sabiha TOPRAK - KOCAELİ

Kocaeli Sanayi Odası (KSO )tarafından ilki 2013 yılında düzenlenen SANTEK-Sanayi ve Teknoloji Fuarı 8. kez sanayinin devlerini ağırlamaya hazırlanıyor. Sanayi sektörünün, teknoloji odaklı firma ve kurumların buluşma noktası, iç ve dış pazarlara erişimin etkili bir yolu olan SANTEK Fuarı, geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da dijitalde gerçekleşecek, yüzlerce firmayı online platformda buluşturacak. Sanayi ve teknolojideki tüm yeniliklerin yer aldığı SANTEK DİJİTAL 2022 Fuarı, 29-30 Kasım 2022 tarihlerinde daha güçlü erişim ve etkileşim olanaklarıyla Ticaret Bakanlığı onaylı e-ihracat platformu globalpiyasa.com veri tabanı teknik alt yapısı ile gerçekleşecek.

79 yabancı, 130 Türk firması başvuru yaptı.

SANTEK Dijital Fuarı il eş zamanlı olarak Savunma Sanayii İl Buluşması etkinliği de bu yıl da fiziki olarak 29-30 Kasım tarihlerinde Kocaeli Kongre Merkezi’nde yapılacak. KSO’nun Türk savunma sanayi envanterinde bulunan yerli ürün oranını artırabilmek, yurt dışı bağımlılığı en düşük seviyede tutabilmek, yurt dışından tedarik edilen ürünlerin ilimizdeki yerli sanayi imkanları ile üretilebilirliğini tespit etmek ve yurt içinden temin edilen ürünlerde rekabet ortamını tesis etmek amacıyla hayata geçirdiği ‘Savunma Sanayi Yerlileştirme Projesi’ kapsamında düzenlenecek etkinlikte, “T.C. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı, MSB Tersaneler Genel Müdürlüğü, ASELSAN, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu, ROKETSAN, HAVELSAN, TUSAŞ, TEİ, STM, TÜBİTAK SAGE, BMC ve FNSS, tedarikçi adayı üye firmalar ile bir araya getirilerek ikili iş görüşmeleri yapmaları ve tedarik süreçleri konusunda bilgi almaları sağlanacak. Etkinlik kapsamında 29 Kasım Salı günü ana yüklenici firmaların tedarik süreçleri sunumları ve seminerleri düzenlenecek, 30 Kasım Çarşamba günü ise ikili iş görüşmeleri etkinliği yapılacak.

Kocaeli Sanayi Odası ve Doğu Marmara ABİGEM organizasyonunda Avrupa İşletmeler Ağı kapsamında düzenlenen “Match4Industry İkili İş Görüşmeleri Etkinliği” de SANTEK Fuarı ile eş zamanlı olarak Kocaeli Kongre Merkezi’nde fiziki olarak gerçekleştirilecek. Etkinlik kapsamında Türk ve yabancı firmalar olası işbirliklerini değerlendirmek üzere ikili iş görüşmelerinde bulunacak. Almanya, Macaristan, Bulgaristan, Sırbistan, Kuzey Makedonya, Kazakistan, Pakistan ve Uganda başta olmak üzere çeşitli ülkelerden 79 yabancı, 130 Türk firması başvuru yaptı.