Scope, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti

Almanya merkezli kredi derecelendirme kuruluşu Scope Ratings, Türkiye'nin kredi notu görünümünü yükseltti.

Scope Ratings'ten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notu "B-" yerel para cinsinden notu "B" olarak teyit edildi. Scope, kredi notunun görünümünü "durağan"dan "pozitif"e revize etti.

Açıklamada, görünümün revize edilmesinin, ekonominin kademeli olarak yeniden dengelenmesini destekleyen, daha kalıcı ve daha kısıtlayıcı bir politika duruşu sergilenmesi nedeniyle olduğu belirtildi.

Açıklamada şu değerlendirmelere yer verildi: "Scope Ratings GmbH (Scope) bugün Türkiye'nin B- olan yabancı para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve üst düzey teminatsız borç notlarını teyit etmiştir. Türkiye'nin yerel para cinsinden uzun vadeli ihraççı ve kıdemli teminatsız borç notları B olarak teyit edilmiştir. Türkiye'nin hem yabancı hem de yerel para cinsinden uzun vadeli notlarının görünümü Durağan'dan Pozitif'e revize edilmiştir. Kısa vadeli ihraççı notları yabancı ve yerel para cinsinden S-4 olarak teyit edilmiş ve görünümleri Durağan olarak belirlenmiştir. Türkiye'nin uzun vadeli kredi notlarına ilişkin görünümün Pozitif olarak revize edilmesi, Mayıs 2023 genel seçimlerinden sonra başlatılan politika değişikliğinin sürdürülmesini yansıtmaktadır. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) etkili bir enflasyon hedeflemesi sergileyerek politikanın tersine dönme riskini azaltmıştır. Türkiye'nin daha kısıtlayıcı bir para politikası uygulaması, iyileştirilmiş bütçe disiplini ile birleştiğinde, ekonominin kademeli olarak yeniden dengelenmesini desteklemekte ve ödemeler dengesi ve/veya mali kriz olasılığını azaltmaktadır.”