Serbest bölgelerden ihracat 2023'te yüzde 10,7 arttı

Ticaret Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, serbest bölgelerden 2022'de 11,4 milyar dolar olarak gerçekleşen ihracat, geçen yıl yüzde 10,7 yükselişle 12,7 milyar dolara çıktı. Bu bölgelerden yapılan ihracatın tutarı 2021 yılında 9,8 milyar dolar, 2020'de 7,7 milyar dolar, 2019'da ise 8 milyar dolar olarak hesaplanmıştı.

Geçen yıl Avrupa Birliği'ne (AB) yapılan ihracat yüzde 11 artışla 6 milyar dolara, Kuzey Amerika'ya gerçekleştirilen dış satım yüzde 27 yükselişle 1,7 milyar dolara ulaştı.

Serbest bölgelerde faaliyet gösteren yerli firma sayısı 1563, yabancı firma sayısı ise 545 olarak kayıtlara geçti. Toplam 2 bin 108 firmanın faaliyet gösterdiği 19 serbest bölgede istihdam, yüzde 6,9 artarak 97 bin 588 oldu.

En fazla ihracatı 2,8 milyar dolarla Ege Serbest Bölgesi yaparken, 5 serbest bölge 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdi.

İstanbul Endüstri ve Ticaret Serbest Bölgesi'nin ihracatı 388,9 milyon dolar artarak 1,3 milyar dolara ulaştı. Söz konusu bölge, ihracatını en çok artıran serbest bölge oldu.

Serbest bölgelerde verilen üretim konulu faaliyet ruhsatlarının oranı 1,8 puan yükselişle yüzde 43,1 oldu. Bu bölgelerde yerli faaliyet ruhsat sayısı 2 bin 205, yabancı ruhsat sayısı 775 olurken, toplam 2 bin 980 faaliyet ruhsatı düzenlendi.

Bu bölgelerden toplam ihracatın yüzde 52,4'ü orta-ileri ve yüksek teknoloji sınıfındaki ürünlerden oluştu.

Açıklamada, serbest bölgelerin üretim, istihdam ve katma değeri yüksek "ihracat üssü" haline getirilmesine devam edileceği belirtildi.