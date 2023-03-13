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SVB'nin Birleşik Krallık'taki ortağının talipleri artıyor

ABD'de iflas açıklayan Silicon Valley Bank'ın Birleşik Krallık'taki bağlı ortaklığının talipleri artıyor.

Haber Merkezi
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İngiliz hükümetinin kurtarmaya çalıştığı Silicon Valley Bank UK'a Bank of London'ın ardından HSBC Holding ve JP Morgan da de talip oldular.

Sky News muhabiri Twitter üzerinden verdiği bilgide, "Bir anlaşma henüz kesin değil, ancak hem HSBC hem de JPMorgan, Silicon Valley Bank UK'i satın almayı araştırıyorlar" dedi.

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