Tarım sektöründen ilk 4 ayda 11,1 milyar dolarlık ihracat

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) verilerine göre, Türkiye'nin tarım sektörü, 11 milyar 175 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracat rakamına ulaştı. Yılın ilk 4 ayında 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 1,6 artan tarım ihracatı, Türkiye'nin toplam dış satımından yüzde 13,8 pay aldı.

Tarım bünyesinde faaliyet gösteren 10 sektörden 3'ü ilk 4 ayda ihracat rekoru kırdı. Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, yaş meyve ve sebze, zeytin ve zeytinyağı sektörleri tüm zamanların en yüksek dış satımını yaptı.

Hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 3 milyar 801 milyon dolar, yaş meyve ve sebze 1 milyar 176 milyon dolar, zeytin ve zeytinyağı 377 milyon 17 bin dolarla tüm zamanların en yüksek ocak-nisan ihracatını gerçekleştirdi.

İlk 4 ayda hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri yüzde 7,4, yaş meyve ve sebze yüzde 20,9, zeytin ve zeytinyağı da yüzde 161 ihracat artışı kaydetti.

Irak’a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri ihracatı arttı

Ülkelere göre bakıldığında, yılın ilk 4 ayında Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri 660 milyon 600 bin dolar, Rusya'ya yaş meyve ve sebze sektörü 316 milyon 534 bin dolar, İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı sektörü 130 milyon 700 bin dolar tutarında ihracat gerçekleştirdi.

İlk 4 ayda 2022'nin aynı dönemine göre, Irak'a hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörünün dış satımı 42 milyon 232 bin dolar azalırken, yaş meyve ve sebze sektörü Rusya'ya ihracatta 107 milyon 751 bin dolar, zeytin ve zeytinyağı sektörü de İspanya'ya ihracatta 123 milyon 699 bin dolarlık artış kaydetti.

İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı ihracatın 130 milyon dolara yükseldi

Geçen yılın ilk 4 ayında 7 milyon dolar olan İspanya'ya zeytin ve zeytinyağı ihracatı, 2023'ün aynı döneminde 130 milyon dolara yükseldi.

İller bazında bakıldığında, ocak-nisan döneminde İstanbul'dan 1 milyar 174 milyon dolarlık hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri, Antalya'dan 306 milyon 138 bin dolarlık yaş meyve ve sebze, İzmir'den 176 milyon 352 bin dolarlık zeytin ve zeytinyağı ihracatı yapıldı.

TİM verilerine göre, bu yıl ve 2022'nin ocak-nisan döneminde tarım ve tarıma bağlı sektörlerin ihracatı (dolar) şöyle: