Tasarruflarda ilk hedef 100 milyar TL

Hükümet, uzun süredir başlattığı kamuda tasarruf tedbirlerini genişletiyor. A’dan Z’ye tüm kalemler gözden geçirilecek. Yüzde 65’i biten yatırımlar tamamlanacak, yeni yatırımlara başlanmayacak. Bakanlar, tasarrufa kendi makamlarında başlayacak. İlk etapta tasarruf tedbirlerinde 100 milyar lira hedefliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı, “Pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız” açıklamasının ardından, kamuda tasarruf tedbirleri kapsamında, bir dizi yeni önlemin masaya yatırıldığı belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre; yüzde 65’i biten yatırımlar tamamlanacak, yeni yatırımlara bu süreçte başlanmayacak. Sosyal projelere ağırlık verilecek. Toplum ve kamu yararına olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçecek.

Kamu kurumlarında başlatılacak yeni tasarruf önlemleri ile tasarrufun, ‘neden’ ve ‘niye’ yapıldığı anlatılacak. Böylelikle; kamu harcamaları en aza indirilerek, vatandaşların refah ve mutluluğunun daha üst seviyelere çıkarılması amaçlanacak. Tüm harcamaların kalem kalem hesaplanarak yıllık maliyetlerinin çıkarılacağı, hangi kalemde nasıl bir tasarrufa gidileceğinin ise raporlanacağı belirtiliyor.

Örneğin; kamu kurumlarında kırtasiye harcamalarında kısıtlamaya gidilecek ve zorunlu olmadıkça yazışmaların dijital ortamda yapılması sağlanacak. Bu şekilde posta giderlerinin önüne geçilirken, kırtasiye malzemelerinde de tasarruf sağlanmış olacak. Kamu kurum ve kuruluşlara bağlı konuk evleri, sosyal tesislerine bağlı özel kontenjanlar sınırlandırılarak, kamu kurumlarında personel dışında vatandaşın da konaklamasının önü açılacak. Bu şekilde konuk evleri ve sosyal tesisler halka açılarak gelir sağlanması hedeflenecek.

Tasarruf tedbirleri Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütülüyor

Önceki gün kabine toplantısında da ele alınan yeni tasarruf tedbirlerinin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yürütüldüğü ifade edildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da, kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamada; “pek çok alanda tasarruf kültürünü güçlendirecek adımlar atacağız. Burada amacımız, kamuda verimlilikten taviz vermeden, ülkemizin kaynaklarının katma değeri yüksek alanlara yönlendirilmesidir. Hem vatandaşlarımıza sunulan hizmetlerin kalitesini artıracağız hem de bunu bütçeye yük oluşturmadan, hatta tasarruf ederek gerçekleştireceğiz” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında bahsetmedi ama arkasında duran tabloda tasarruf tedbirleri ile ilgili rakamlar dikkat çekti. Tabloya yansıyan rakamlara göre kamuda tasarruf tedbirlerinden 100 milyar lira hedeflendiği gözlendi. Bu tutar, 11 trilyon 89 milyar TL olan 2024 merkezi yönetim bütçe gider hedefinin yüzde 0,9’una karşılık geliyor.

İlk adım Bakan Yerlikaya’dan geldi

Tasarruf tedbirleri kapsamında, bakanların tasarrufu kendi makamlarında başlatması planlanıyor. Bu konuda ilk adımı atan ise İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Bakan Yerlikaya kendi araçları da dahil olmak üzere Bakan Yardımcıları’nın koruma araç ve koruma polis sayılarını azalttı. Bu tedbirlere kabinenin diğer üyelerinin de katılacağı ifade ediliyor. Zorunlu olmadıkça kamu kurum ve kuruluşları bina ve araç kiralamayacak. Kiralanan ek bina ve araçlar ihtiyaca göre belirlenecek. Kamu kurumlarında çok gerekli olmadıkça, yılın değişik zamanlarında ve değişik illerde düzenlenen eğitim, tanıtım, seminer, panel ve konferanslara da bu süreçte ara verilecek.