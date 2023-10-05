TCMB Başkanı Erkan uluslararası fonlarla buluşacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, 11-13 Ekim tarihleri arasında katılacağı Dünya Bankası-IMF yıllık toplantılarında yatırım bankaları, uluslararası yatırım fonları ve merkez bankası başkanlarıyla görüşmeler yapacak.

Dünya Bankası-IMF yıllık toplantıları Fas Marakeş'te gerçekleştirilecek. Toplantıda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yer alacak.

Reuters'a bilgi veren bir kaynak Erkan'ın programında Blackrock, JPMorgan, Deutsche Bank ve diğer merkez bankası başkanları ile görüşmeler yer aldığını belirtti.

TCMB konuya ilişkin yorum yapmadı.

Ekonomi yönetimi yıllardır süren yabancı yatırım çıkışını tersine çevirmek için geçen ay ABD'de de yatırımcı toplantıları düzenlemişti. Toplantılar bugün de Londra'da devam edecek.

Ekonomi yönetimi sürecin Türkiye'ye yönelik fon akımlarında artış yaratacağını belirtirken yabancı yatırımcılar da son dönemde Türkiye piyasalarına daha ilgili.