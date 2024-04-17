TCMB Başkanı Karahan: Manşet enflasyon ikinci yarıdan itibaren düşecek

Merkez Bankası tarafından paylaşılan "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunumda, hizmet enflasyonunun aşağı çekilmesinin zorlu bir süreç olduğuna, konut enflasyonunun gerilediğine işaret edildi.

Yurt içi talebin normalleşme işaretleriyle birlikte dirençli kalmayı sürdürdüğü belirtildi.

Sunumda getiri eğrisinin parasal sıkılaşmaya paralel olarak değiştiği ve Türk lirası mevduatların payı arttığı ancak bunun bir kısmının tersine döndüğü ifade edildi.

Yıl sonu hedefine ulaşılacağını söylemişti

Washington'da Peterson Uluslararası Ekonomi Enstitüsü ve Dış İlişkiler Konseyi tarafından düzenlenen "Gelişmekte Olan Piyasalarda Merkez Bankası Yönetimi" başlıklı etkinlikte konuşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Türkiye'nin yıl sonu enflasyon hedefine ulaşma yolunda ilerlediğine dikkat çekmiçti.

Konuşmasında Türkiye ekonomisinde cari açığın ülkeyi kırılgan hale getirdiğini belirten Karahan, enflasyon beklentilerinin yüksek olmasının da yatırım ortamını olumsuz etkilediğini belirtmişti.

Karahan, TCMB olarak olarak şu anda enflasyonu düşürmeye çalıştıklarını ve geçen yıl haziran ayından itibaren politika faizini hızlı bir şekilde yükselttiklerini söylemişti.

Enflasyon yüzde 73 ile yüzde 75 arasında tepe yapacağını, hedefin bu yıl sonu için yüzde 36, gelecek yılı için yüzde 14 ve sonraki yıl içinde yüzde 9 olmak üzere tek hane olduğunu dile getiren Karahan, yüzde 5'lik resmi hedefe ulaşmak istediklerininin altını çizmişti.