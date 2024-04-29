Mahfi Hoca, doların 25 TL'ye nasıl gerileyeceğini açıkladı!

Mahfi Hoca, katıldığı programda ekonomideki gidişatı yorumladı. Eğilmez, Merkez Bankası'nın faiz artırmasının tek başına enflasyonu düşürmeye yetmeyeceğini vurguladı. Yapısal reformlara ihtiyaç olduğunu belirten Eğilmez, "Yanlış faiz ekonomiyi batırabilir. Doğru belirlenirse de ekonomiyi kurtarmaz. Yanına mutlaka bir şeyler koymak lazım" dedi.

Doları tutmak için döviz satılıyor

Eğilmez, kur baskısı ve döviz satışı hakkında da konuştu. "Kuru tutuyoruz şimdi mesela" diyen Eğilmez "Kura baskı uyguluyor, ne yapıyor satıyor. Döviz satıyor, şimdilerde alıyor. Tersine döndü ama tekrar satacak. Kuru 32’lerde, 33’lerde tutmaya çalışıyor. Niye tutmaya çalışıyor? GSMH yüksek görünsün diye…" dedi.

Enflasyon için tahminini açıkladı

Eğilmez, faiz artışı ve dolar kuru arasındaki ilişkiye de değindi. "Faizi bugün 50'deyiz, 80'e çıkar kur büyük ihtimalle 25'e düşer" diyerek faiz artışı ile dolar kurunun ters orantılı olduğunu ifade etti.

Eğilmez, enflasyonun 50-55'ten aşağı düşmeyeceğini öngördü. IMF'nin 45'lik tahminini iyimser bulduğunu belirten Eğilmez, 50- 52 civarı bir enflasyon beklediğini vurguladı.