Tekstil ve giyimden Avrupa’da 2,2 milyar dolarlık kayıp

Türkiye’nin en büyük ihracat pazarı olan AB’de meydana gelen daralmanın tekstil ve hazır giyim sektörüne faturası 2 milyar doları aştı. Bu yılın tamamında hem genel ihracat hem de AB’ye yapılan ihracat geçen yıl ile paralel bir seyir izlerken tekstil sektörü yılı yüzde 10, hazır giyim ise yüzde 9,2 daralma ile kapattı. Düşüş, ana pazar olan AB’de ise çok daha derin oldu.



Tekstil sektörünün bölgedeki kan kaybı yüzde 20’ye yaklaşırken, giyimde ise söz konusu kayıp oranı yüzde 10’a yaklaştı. Her iki sektörün bölgedeki ihracat kaybı 2,2 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre 2023’te yüzde 0,6 artarak 255,8 milyar dolara yükselen ihracat, miktar olarak yüzde 9,6 daraldı ve150 milyon tona geriledi. AB’ye yapılan ihracat ise bu dönemde 2022'de olduğu gibi 93 milyar dolarda kaldı. Tekstil sektörü ihracatı ise yüzde 10 daraldı ve 11,6 milyar dolara düştü. İhracatını miktar olarak yüzde 1,8 artırarak 2,3 milyon tona çıkaran sektörde kg başına değer 4,5 dolardan 4,1 dolara düştü.





AB’deki pazar kaybı çok daha derin olan sektörün bölgeye ihracatı yüzde 17,6 daralarak 4,6 milyar dolara geriledi. Gelişmelere bağlı olarak bölgenin sektör ihracatından aldığı pay yüzde 39,9’a kadar düştü. En fazla ihracat gerçekleştiren 3. sektör olan hazır giyim ise 2023’te değerde yüzde 9,2 miktarda ise yüzde 15 daralma yaşadı. 1 milyon 272 bin ton konfeksiyon ürünü ihraç eden sektörde birim değer 14,1 dolardan 15,1 dolara çıktı. GTİP olarak hazır giyimde gruplanan ev tekstili ürünleri çıkarıldığında ise söz konusu değer yüzde 8,6 artışla 18,8 dolara yükseldi. Tüm bu gelişmelere bağlı olarak sektörün genel ihracat içinden aldığı payda da 2023’te de yüzde 7,5’e kadar düştü. Sektörün AB’deki kaybı ise yüzde 9,4 olarak gerçekleşti. Geçen yıl AB’ye 12 milyar 779 milyon dolarlık giyim ürünü satan sektörde, bu yıl bu rakam 11 milyar 565 milyon dolara geriledi.

İki sektörde 10 aylık istihdam kaybı 170 bine ulaştı

Gelişmeler her iki sektörde de kapasite kullanım oranları, üretim ve istihdam rakamlarına da yansıdı. TÜİK verilerine göre üretim hazır giyim sektöründe yüzde 16,7 daralırken bu oran tekstilde yüzde 5,9 olarak gerçekleşti. Yine kapasite kullanım oranı tekstilde yüzde 71,5, giyimde ise yüzde 76,9’a düştü. Gelişmelere paralel olarak her iki sektörde geçen yıl sonundan geçen yılın ekim ayına kadar geçen sürede 170 bin kişi birden azalarak 1 milyon 51 bine düştü.