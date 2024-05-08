S&P, Türkiye'ye yeni not artışı için şartını açıkladı!

Mart ayında not artışına giden Fitch'in ardından aynı yönde bir adım da Standard and Poor's'tan (S&P) geldi. S&P, 11 yıl sonra Türkiye’nin kredi notunu B’den B+’ya yükseltti.

Bloomberg HT’ye konuk olan S&P Global Kıdemli Direktörü Frank Gill, Türkiye ekonomisine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

"Kur önemli çıpalardan biri"

Gill, Türkiye’de hane halkında dolarizasyon olduğunu gördüklerini belirttiği konuşmasında, cari açığın milli gelire oranının yüzde 2'nin altına gelmesini beklediklerini söyledi. Gill, Türkiye’deki dolarizasyon ve büyüme beklentisine ilişkin olarak, “Büyüme hedeflerimize ve istatistiksel olarak 2024’teki baz etkisini dışarıda bırakırsak, biz büyümenin yüzde 1,1-1,3 civarında olmasını bekliyoruz. Ekonomi mevcut koşullarda bu kadar dolarize olmuşken, kur şu anda en önemli çıpalardan biri olacak. Dolar/TL ’de yıl sonunda 34-35 seviyesini öngörüyoruz.” dedi.

"Baz senaryomuz asgari ücrete yeni zam olmayacağı yönünde"

Geçen yıl yaşanan asgari ücret artışının marjları düşürdüğünü kaydeden Gill, bu yıl hükümetin TL’yi istikrarlı tutma çabasında olabileceğini söyledi. “Baz senaryomuz bu yıl asgari ücrete ikinci zam olmayacağı yönünde” diyen Gill, bunun enflasyon için kritik bir süreci beraberinde getireceğini ve 2025’in kur beklentilerini de şekillendirebilecek bir gelişme olacağını belirtti.

Yeni not artışı için rezervlere bakacağız

Türkiye’nin gelecek dönemdeki olası not artışı hakkında değerlendirmede bulunan Gill, “Bir not artışı daha olması için Türkiye’nin net rezervlerine bakacağız. Türkiye ekonomisinde sert inişi göz ardı etmiyoruz.” dedi.