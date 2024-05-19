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Reisi haberinden sonra altın yükselişe geçti

Altının onsu uluslararası piyasalarda, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin helikopterinin kaza yaptığı haberlerinin duyulmasından sonra yükselişe geçti.

Haber Merkezi
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Reisi haberinden sonra altın yükselişe geçti
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Uluslararası piyasalarda altının onsu 2 bin 400 doları hızla geçerek, 2 bin 414,71 dolara kadar yükseldi.

Bugün saat 16.00'da kazanın duyulduğu saatlerde altının onsu 2 bin 388 dolar seviyelerindeydi. Gelişmeler üzerine yükselişe geçen altının ons fiyatı 2 bin 422 dolara kadar yükseldi.

Saat 22.07 itibariyle altının onsu 2 bin 414 dolar seviyesinde bulunuyor.