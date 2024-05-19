İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri acil iniş yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin helikopteri yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zor hava koşulları nedeniyle zorunlu ve sert iniş gerçekleştirdiği iddia edildi.

İran İçişleri Bakanı, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi’yi taşıyan konvoydaki helikopterlerden birinin zorunlu iniş yapmış olduğunu doğruladı.

Aynı helikopterde, İran Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan'ın da bulunduğu ileri sürüldü.

Konvoyda 3 helikopterin bulunduğu, bazı bakan yetkilileri taşıyan 2 helikopterin güvenli bir şekilde varış noktalarına ulaştığı aktarıldı.

Helikopter sert iniş gerçekleşti

Yoğun sis ve aşırı rüzgar kaynaklı zor hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilen zorunlu inişin "sert bir iniş" olduğu aktarıldı.

Cumhurbaşkanı Reisi'nin kara yolu ile Tebriz'e hareket ettiği ve Reisi'nin durumunun iyi olduğu öne sürüldü. Devlet televizyonu olayla ilgili daha fazla ayrıntı vermedi.

Helikopter Doğu Azerbaycan eyaletine zorunlu iniş yaptı

İran Cumhurbaşkanı Reisi, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir baraj açılışında bir araya gelmişti. Görüşmenin ardından dönüş yolunda Reisi'yi taşıyan helikopter Doğu Azerbaycan eyaletine zorunlu iniş gerçekleştirdi.

İran Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı: Üç helikopterden biri düştü

Doğu Azerbaycan Eyalet Vali Yardımcısı Cebbarali Zakiri, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi'nin konvoyunda meydana gelen helikopter kazasına ilişkin 3 helikopterden 2'sinin iniş yaptığını, birinin düştüğünü söyledi.

İran Kızılayı tarafından yapılan açıklamaya göre, kazanın Kaleyber ve Verzigan arasında yer aldığı, İHA'larla kazanın yaşandığı bölgenin tarandığı belirtildi.