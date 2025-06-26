  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kargo gemisinde yangın! 3 binden fazla araç sulara gömüldü
Takip Et

Kargo gemisinde yangın! 3 binden fazla araç sulara gömüldü

ABD'de yangın çıkan ve 3 binden fazla araç taşıyan kargo gemisi Alaska açıklarında battı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kargo gemisinde yangın! 3 binden fazla araç sulara gömüldü
Takip Et

New York Times'ın ABD Sahil Güvenliği açıklamasına dayandırdığı haberine göre, "Morning Midas" kargo gemisinde 3 Haziran'da yangın çıktı.

Çin-Meksika seferini düzenleyen Liberya bandıralı gemide çıkan yangın sonrası mürettebat ilk yardım çağrısı yaptı.

İtfaiye ve kurtarma ekipleri kargo gemisine yangının çıkmasından 1 hafta sonra ulaşabildi.

Yangın söndürülemedi

Kurtarma müdahalelerinde 22 kişilik mürettebat tahliye edildi. Gemideki yangın ise söndürülemedi.

3 hafta boyunca denizde sürüklenen "Morning Midas" bu hafta başında Alaska'nın Adak kentinin yaklaşık 720 kilometre güneybatısında alabora oldu.

182 metre uzunluğundaki gemi, kargosundaki 3 bin 48 araçla birlikte yaklaşık 5 bin metre derinliğe battı.

Geminin kayıtlı olduğu Londra merkezli "Zodiac Maritime" firması olayla ilgili soruşturma başlattı.

Muhtemel sızıntı

Olayın, Kuzey Pasifik bölgesinde deniz seyrüsefer güvenliğini bozabileceği, gemideki 1800 tondan fazla yakıtın sızıntı potansiyeli taşıdığı aktarılıyor.

ABD Sahil Güvenliği Batı Alaska ve Arktika Bölgesi Komutanı Christopher Culpepper, yaptığı açıklamada, "Olası kirlilik belirtilerine karşı müdahale için Zodiac Maritime ile yakın çalışıyoruz." dedi.

Yangının, gemi kargosundaki elektrikli araçlardan kaynaklanmış olabileceği iddia ediliyor.

Prof. Dr. Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi, duruşma tarihi belli olduProf. Dr. Celal Şengör hakkındaki iddianame kabul edildi, duruşma tarihi belli olduGündem
Akaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıAkaryakıta dev indirim tabloya yansıdı: İşte 26 Haziran 2025 güncel benzin, motorin ve LPG fiyatlarıEkonomi
CHP'de kritik kurultay davası | Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?CHP'de kritik kurultay davası | Kemal Kılıçdaroğlu geri mi dönüyor?Gündem
Üniversitelerde yeni dönem: 'Ustalar' da ders verecekÜniversitelerde yeni dönem: 'Ustalar' da ders verecekEğitim

 

Dünya
Tarifelere rağmen güçlü küresel ticaret sürüyor
Tarifelere rağmen güçlü küresel ticaret sürüyor
AB liderlerinden kritik zirve: Rusya yaptırımları, ABD ticareti ve Orta Doğu görüşülecek
AB liderlerinden kritik zirve: Rusya yaptırımları, ABD ticareti ve Orta Doğu görüşülecek
İran duyurdu: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı
İran duyurdu: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı
İspanya Başbakanı Sanchez: Trump'ın ticaret anlaşması tehdidi adil değil
İspanya Başbakanı Sanchez: Trump'ın ticaret anlaşması tehdidi adil değil
Hamaney’den ilk açıklama: ABD İsrail’in yok olacağını inandığı için savaşa girdi
Hamaney’den ilk açıklama: ABD İsrail’in yok olacağını inandığı için savaşa girdi
Venedik'te yüzyılın düğünü başlıyor! Milyarder Jeff Bezos dünya evine girecek
Venedik'te yüzyılın düğünü başlıyor! Milyarder Jeff Bezos dünya evine girecek