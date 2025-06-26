  1. Ekonomim
  2. Dünya
  3. Kremlin: Ukrayna ile yeni müzakerelerin tarihi, takas süreci bitince belirlenecek
Takip Et

Kremlin: Ukrayna ile yeni müzakerelerin tarihi, takas süreci bitince belirlenecek

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya ile Ukrayna arasında yapılacak üçüncü tur müzakerelerin tarihinin, iki ülke arasındaki takas süreci tamamlanınca belirleneceğini söyledi.

Haber Merkezi
AA
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Kremlin: Ukrayna ile yeni müzakerelerin tarihi, takas süreci bitince belirlenecek
Takip Et

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, başkent Moskova’da gündemdeki konulara ilişkin gazetecilere değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna meselesi ile "İran-İsrail" meselesinin kıyaslanamayacağını anlatan Peskov, "İsrail'in İran'a yönelik saldırıları tamamen nedensizdi. Özel askeri operasyonun başlangıcı ise herkes tarafından iyi bir şekilde biliniyo." ifadelerini kullandı.

Peskov, Rusya ile Ukrayna’nın, İstanbul’daki müzakerelerin ikinci turunda varılan anlaşmaları uyguladığını belirterek, "Üzerinde anlaşmaya varılan tüm prosedürler, takas süreci tamamlandıktan sonra, üçüncü turun tarihini belirlemenin sırası gelecektir" diye konuştu.

NATO ülkelerinin, savunma harcamalarında gayrisafi yurt içi hasılanın (GSYH) yüzde 5'i oranındaki yeni hedefi kabul etmesine de değinen Peskov, “Bu, Rusya’dan hayali bir tehdit yaratarak, vergi mükelleflerinden para almak ve Ukrayna'ya silah pompalamaya devam etmek için kullanılan tekniktir" dedi.

Peskov, Rusya’nın, ABD tarafından Ukrayna konusunda müzakereleri kolaylaştırmaya yönelik çabalarını sürdürmesini istediğini de kaydetti.

Pentagon'dan sızdırılan İran raporu: ABD, Fordo'nun yok edildiğine dair kanıt sunamadıPentagon'dan sızdırılan İran raporu: ABD, Fordo'nun yok edildiğine dair kanıt sunamadıDünya
Dünya
Pentagon'dan sızdırılan İran raporu: ABD, Fordo'nun yok edildiğine dair kanıt sunamadı
Pentagon'dan sızdırılan İran raporu: ABD, Fordo'nun yok edildiğine dair kanıt sunamadı
İngiltere, donanma gemilerini söküm için Türkiye'ye gönderiyor!
İngiltere, donanma gemilerini söküm için Türkiye'ye gönderiyor!
Kargo gemisinde yangın! 3 binden fazla araç sulara gömüldü
Kargo gemisinde yangın! 3 binden fazla araç sulara gömüldü
Tarifelere rağmen güçlü küresel ticaret sürüyor
Tarifelere rağmen güçlü küresel ticaret sürüyor
AB liderlerinden kritik zirve: Rusya yaptırımları, ABD ticareti ve Orta Doğu görüşülecek
AB liderlerinden kritik zirve: Rusya yaptırımları, ABD ticareti ve Orta Doğu görüşülecek
İran duyurdu: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı
İran duyurdu: UAEA ile işbirliğini askıya alan yasa onaylandı