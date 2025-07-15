Kızıl gezegenin nadir parçası! Sotheby's Mars'tan gelen meteoru açık artırmaya çıkardı

Kızıl Gezegen Mars’tan gelen ve nadir bulunan meteor, Sotheby’s müzayede evinde satışa çıkıyor. New York’ta düzenlenecek açık artırmada, 24.5 kilogramlık NWA 16788 meteoru 4 milyon dolara kadar alıcı bulması bekleniyor.

Çok azı Mars'tan geliyor

Dünya'da Mars parçaları nadir bulunuyor. Müzayede evine göre, Dünya'da bulunan ve resmi olarak tanınan 77.000'den fazla meteoritin sadece 400'ü, yani yaklaşık yüzde 0,6'sı Mars'tan geliyor. Bu meteorit, şu anda Dünya'da bilinen tüm Mars materyallerinin yaklaşık yüzde 6,5'ini temsil ediyor.

Meteoritler, Dünya atmosferine giren göktaşlarından geliyor. Çoğu meteor Dünya'ya düşerken yanar, ancak Dünya atmosferinden geçen yolculuktan sağ çıkanlar meteorit olarak kabul edilir.

Sahra Çölü’nde bulundu

Sotheby's'e göre NWA 16788, Sahra Çölü'ne düşmeden önce uzayda 140 milyon mil yol kat etti ve 2023'te Nijer'in ücra Agadez Bölgesi'nde bulundu.

Sotheby's'in bilim ve doğa tarihi başkan yardımcısı Cassandra Hatton, müzayede evinde yayınlanan bir videoda, "Bunun oradan buraya ulaşma olasılığı astronomik derecede düşük" dedi.

Mars'tan gelen en büyük meteorit

Meteoritin ağırlığı 24 kilogramın biraz üzerinde ve bu onu Mars'tan gelen en büyük meteorit yapar, ancak şimdiye kadar bulunan en büyük meteorit değildir. NASA'ya göre, başlangıçta 100 tondan fazla ağırlığa sahip bir meteorit bir zamanlar Namibya'ya düşmüştü.

Göktaşı ziyaret için halka açıldı

Sotheby's müzayede ilanında, NWA 16788'in "uzaydan oldukça yakın bir zamanda düştüğü için Dünya'ya nispeten yeni gelen bir göktaşı" olduğuna inanıldığı belirtiliyor. Göktaşı, 15 Temmuz'a kadar Sotheby's New York galerilerinde halka açık olarak sergileniyor. Hatton, müzayede evinin videosunda, "Bu sadece mucizevi bir keşif değil, aynı zamanda komşumuz kırmızı gezegenin sırlarını çözmemize yardımcı olabilecek devasa bir veri seti" dedi.

Sotheby's düzenli olarak meteorları açık artırmaya çıkarıyor. Müzayede evi, 2022 koleksiyon rehberinde, "Ay ve Mars örnekleri gezegenimizdeki en nadir örnekler arasında yer alıyor; her ikisinin de her bir parçası büyük bir SUV'nin kargo bölümüne sığabilir" ifadesini kullandı.