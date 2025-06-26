Pentagon'dan sızdırılan İran raporu: ABD, Fordo'nun yok edildiğine dair kanıt sunamadı

ABD savunma bakanı eski görüntüleri gösterdi. Fordo'yu yok ettik diyemedi. Ciddi şekilde zarar verdik şeklindeki açıklaması dikkat çekti.

Medyaya sızan rapor ortalığı karıştırdı

Günlerdir ABD’de tartışılan, NATO zirvesinde de gündeme gelen ABD’nin İran saldırısında nükleer tesislere zarar verilip verilmediği ile ilgili medyaya sızan rapor ortalığı karıştırdı. ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral John Daniel Caine kameraların karşısına çıktı. Tesislere yönelik sızan istihbarat raporları ile ilgili açıklama yaptılar.

"Medya skandal peşinde koşuyor"

Hegseth, "İstihbarat raporu, operasyonu başarısız olarak göstermek için sızdırıldı. Medya, ön raporlara bakarak sorumsuzca hareket etti. Medya skandal peşinde koşuyor, başarıları görmezden geliyor, Başkan Trump'ı hedef seçiyor" ifadelerini kullandı.

Hegseth, ABD basınını eleştirerek, "CNN ve NYT gerçekleri yazmıyor" ifadelerini kullandı.

"Trump karşıtı basın saldırıyı değersizleştiriyor"

Hegseth şöyle devam etti:

"Trump karşıtı basın saldırıyı değersizleştiriyor. Suyu bulandırmak için yalan söylüyorlar. Sahte ve yanlış haberlere alıştık. Sürece zarar veriyorlar."

"Fordo Tesisi'ne devasa zarar verdik"

Hegseth, "İran'ın nükleer programının yok edildiği" iddiasını da yineleyerek "İran'a cesurca operasyon yaptık. İran'daki Fordo Tesisi'ne devasa zarar verdik" diye konuştu.

Fordo'ya saldırı nasıl oldu?

Caine, operasyon hakkında bilgi verirken İranlıların saldırı öncesinde Fordo'da havalandırma bacalarını betonla kapatarak önlem almaya çalıştıklarını, buna karşılık kendilerinin ayrıntıya girmeden kapakların çapları hakkında bilgi sahibi olduklarını söyledi. Caine'in verdiği bilgiye göre ilk bomba beton kapağı imha etti. Ardından ikinci bombayla hedef imha edilmeye çalışıldı.

Bakan Hegseth, İran'ın sığınak delici bombalarla hedef aldığı nükleer tesisine de işaret ederek, "Eğer Fordo'da ne olduğunu merak ediyorsanız büyük bir kürekle oraya gitseniz daha iyi olur" diye konuştu.

ABD Savunma Bakanı, saldırılar öncesinde İran'ın zenginleştirilmiş uranyumu başka bir yere taşıdığına dair haberdar olduğu bir istihbaratın bulunmadığını belirtti.

Basına sızan rapor hakkında da değerlendirmelerini sürdüren Hegseth, "Rapor, sadece bir ön rapordu, düşük güvenirlik var, istihbaratla koordine edilmedi" diye konuştu. Hegesth, ABD'nin İran saldırılarının "çok başarılı olduğunu" yineleyerek bu saldırının 12 günlük savaşı bitirdiğini belirtti.

Ne olmuştu?

İlk önce CNN'in gündeme getirdiği, ABD'de hazırlanan bir ön istihbarat değerlendirmesinde, ABD'nin hafta sonu İran'ın 3 nükleer tesisine düzenlediği hava saldırılarının, İran'ın nükleer programının temel yapısını yok etmediği, muhtemelen sadece aylarca geriye götürdüğü belirtilmişti.

ABD Başkanı Donald Trump ise, 21 Haziran'da ABD B-2 uçaklarının İran'ın Fordo, Natanz ve İsfahan nükleer tesislerine hava saldırısı düzenlediğini duyurmuş, saldırıların İran'ın nükleer zenginleştirme tesislerini "tamamen ve bütünüyle yok ettiğini" öne sürmüştü.