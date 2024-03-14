TİM üyesi şirketlerden Kırgızistan’da ikili iş görüşmesi

Türkiye Ticaret Bakanlığı koordinasyonunda ve TİM'in organizasyonunda "Türkiye Kırgızistan Ticaret Heyeti ve B2B İkili Görüşmeler" programı tertip edildi. Bişkek'te program kapsamında iş forumu, her iki ülke girişimcilerini buluşturan ikili iş görüşmeleri ve ürün tanıtımı yapıldı.

Ayrıca, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası ile Türkiye İhracatçılar Meclisi arasında işbirliği protokolü imzalandı.

"İşbirliğimizi geliştirmek ve artırmak istiyoruz"

İş forumunun açılışında konuşan TİM Başkan Vekili Ahmet Fikret Kileci, Kırgızistan ile her alanda ortaklığı geliştirmek istediklerini vurguladı.

Orta Asya'nın merkezindeki Kırgızistan'da bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Kileci, "Türkiye ve Kırgızistan ortak tarihi ve kültürü olan iki ülke. Aynı kökten geliyoruz, aynı yöne bakıyoruz ve aynı duyguları paylaşabiliyoruz." dedi.

Kileci, Türkiye İhracatçılar Meclisi olarak, Türkiye'deki ihracatın çatı kuruluşu olduklarını ve Türkiye'de 121 binden fazla ihracatçı ile 27 sektörde faaliyet gösterdiklerini anımsattı.

Türkiye ile Kırgızistan arasında geçen yıl ihracat ve ithalat oranlarının artığına dikkati çeken Kileci, şu bilgileri paylaştı: "2023'te 2 bin 500'e yakın Türk firması Kırgızistan'a 1 milyar 200 milyon dolarlık ihracat yaptı. Bu bir önceki yıla kıyasla yüzde 33 artış gösterdi. Bu rakamla Kırgızistan ile ilk defa 1 milyar doların üzerine çıktığımız bir dönem oldu.

Böylece 2023 yılında Kırgızistan'a 257 milyon dolarlık hazır giyim, 160 milyon dolarlık savunma ve havacılık, 161 milyon dolarlık mücevher, 105 milyon dolarlık tekstil ve 61 milyon dolarlık kimya ürünlerini ihraç etmiş olduk".

Kileci, Türkiye'nin Kırgızistan'dan 270 milyon dolarlık ithalat yaptığını da sözlerine ekledi.

"Kırgız ticaret heyetleri fırsatları iyi değerlendirmeli"

Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Temir Sariyev, TİM'in düzenlediği programa Kırgızistan'dan 60 firmanın katıldığını belirterek, "Kırgız ticaret heyetleri fırsatları iyi değerlendirmeli." dedi.

İki ülke arasındaki ticaret ilişkilerini "yeni bir gelişmenin işareti" olarak değerlendiren Sariyev, "Geçen sene karşılıklı ticarette 1 milyar doları yakaladık. Önümüzdeki dönemde hedefimiz 2 milyar dolar. Bu forum, buna ivme kazandıracaktır diye inanıyorum." şeklinde konuştu.

Sariyev, Kırgızistan Ticaret ve Sanayi Odası olarak Türk ticaret heyetlerine her türlü desteği vermeye hazır olduklarını kaydetti.

"Kırgızistan ile Türkiye ilişkileri büyük potansiyele sahip"

Kırgızistan Cumhurbaşkanlığına bağlı Ulusal Yatırım Ajansı Müdür Yardımcısı Jibek Abdullayeva, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki ilişkilerinin büyük potansiyele sahip olduğunu vurguladı.

Abdullayeva, Kırgızistan'da günümüzde Türk sermayeli 300'den fazla firmanın faaliyet gösterdiğini hatırlatarak, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un iktidara gelmesinin ardından Türkiye ile yeni bir dönem başladığını söyledi.

İki ülke arasındaki ticaret alanında potansiyele işaret eden Abdullayeva, "Türkiye ile ticaret alanında daha sıkı işbirliği yapmalıyız. Ulusal Yatırım Ajansı olarak her türlü desteğe hazırız." dedi.

"Kırgızistan'ın gelişimine katkı sağlamak istiyoruz"

Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, "Biz Manas Üniversitesi olarak sadece eğitimdeki başarılarımızdan dolayı övünmek istemiyoruz. Tarım, ticaret, turizm ve ülkenin sosyal hayatında ön safhada yer almak ve gelişimine katkı sağlamak istiyoruz." diye konuştu.

Ceylan, üniversite olarak Teknokent Kanunu hazırlayarak hükümete sunduklarını anımsatırken, "Umut ediyorum ki, kanun mecliste kabul edilecek ve üniversitemizde teknokent kurulacak. İki ülke arasındaki ticaret ve ikili ilişkilerde önemli bir bağ kurulacak. Üniversite olarak, Türk iş insanlarına her türlü katkıyı vermekten dolayı mutlu olacağız." ifadelerini kullandı.

"Türk iş insanların Kırgızistan'ın yatırım olanaklarını değerlendirmeli"

Türkiye-Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği (TÜKİD) Başkanı Şefki Sarılar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türk iş insanlarının Kırgızistan'ın yatırım olanaklarını değerlendirmesi gerektiğini belirtti.

Sarılar, iki ülke arasında ticaret hacminin arttığını işaret ederek, "Türkiye'nin buradaki yatırımları 1,5 milyar dolar üzerinde. Özellikle son 2 yılda 400 milyon dolar üzerinde bir yatırım oldu. Ülkenin nüfusu 7 milyon. Ama ülkenin üyesi olduğu Avrasya Ekonomik Birliği üyesi ülkelerin nüfusunu göz önüne aldığımızda yaklaşık 200 milyondur. Buraya yapılacak yatırım doğrudan Avrasya Ekonomik Birliğine hitap edecektir." diye konuştu.

İş insanlarının Kırgızistan'a yatırım endişelerinin olabileceğine işaret eden Sarılar, şunları kaydetti: "Kırgızistan'da 16 yıldır çalışıyorum ve yaşıyorum. Yatırımı riske atacak herhangi bir şey görmüyorum. Bankacılık sektöründeyim. Bankamız 27 yıldır burada ve hiçbir zorluk yaşamadı. Ülkenin potansiyeli büyük. Hiç korkmadan yatırım yapabilirler. Bereketli ticaret yapabilirler. Kırgız insanları gerçekten dürüst ve güvenilir insanlar. Kırgızlar sözlerine sadık bir millet. Ticaret yaparken sıkıntı yaşamazlar. Ben de Türk firmalarını yatırım ve ticaret yapmaya Kırgızistan'a davet ediyorum. TÜKİD ve bankamız olarak destek vermek için elimizden geleni yaparız. Her zaman iletişime geçebilirler. Artılarıyla eksileriyle hepsini anlatırız."