Turizmci, seçime denk gelen turları değiştiriyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın seçimler için 14 Mayıs’ı işaret etmesi, turizmcileri harekete geçirdi. Önceki seçim dönemlerinde yüzde 90’a varan oranlarda rezervasyon iptalleriyle karşılaşan sektör bu kez erken davranarak seçim tarihine denk gelen turların gününü değiştirmek için çalışmalara başladı.

Muhtemel bir tarih olduğu için henüz iptal ya da erteleme yönünde yoğun bir talep gelmediğini belirten Pronto Tour Yönetim Kurulu Başkanı Ali Onaran, “Tarih yaklaştıkça iptallerin oranı artıyor. Seçim sebebi aslında koşulsuz erteleme hakkı doğuruyor. Biz de talepleri karşılıyoruz. Havayolu şirketleri de yapıyor” dedi. Mayıs ayının ikinci yarısının tur şirketleri için yoğun bir dönem olduğunu vurgulayan Onaran, “Biz şimdiden 14 Mayıs’a gelen turlarımızda değişiklik yapmaya başladık. Havayolları ve konaklama tesislerine taleplerimizi yaptık. Cumartesi başlayan turlarımızı sonraki haftaya, pazar başlayan turlarımızı ise pazartesi gününe kaydırıyoruz” dedi.

“Seçim yaklaştıkça iptaller artacak”

Tüketicinin geçmiş yıllarda seçimlerin koşulsuz erteleme hakkı doğurduğunu öğrendiğini vurgulayan Tur Operatörleri Platformu Başkanı Cem Polatoğlu da “Önceki seçimde iptaller yüzde 90’ı bulmuştu. Bunun yanında otellerde mevcut duruma ayak uydurup, tatilciyi mağdur etmeyerek, sezon ortasındaki fiyatlarını yumuşatmıştı. Bu kez bahar ayı tercih ediliyor. Ancak daha uygun olması sebebiyle bu yıl mayıs ayında da yoğun rezervasyonlar var” diye konuştu. Son üç yılda yerli turistin yurtdışı tatillerinde de erken rezervasyon avantajlarını öğrendiğini ifade eden Polatoğlu, “Satın alan tatilci bu avantajlarını kaybetmemek için ilk şokla bekleyebilir. Tarih yaklaştıkça iptal ve değiştirme oranları artacak” diye konuştu.

Tatilcilerin seçim dönemlerinde hassas davranarak iptal ya da erteleme eğilimi gösterdiğini ifade eden Pandora Hotel Genel Müdürü Muhittin Koçak, “Mayıs ayında dolulukların yüksek olacağını zaten öngörüyorduk. Ancak önceki seçimlerden gördük ki vatandaşlık görevi, erken rezervasyondan bile önemli. Tarih yaklaştıkça iptal ve değiştirme oranları artacak” dedi. Koçak, Mayıs ayının düğün, kına, nişan ayı olduğunu hatırlatarak bunlarda da iptaller yaşanabileceğini belirtti.