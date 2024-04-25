Altaylı’dan, Soylu’ya çok sert tepki: Haddini bilsin, tepemin tasını attırmasın!

Geçtiğimiz gün gazeteciler Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı hakkında "neye hizmet ettiklerinin farkında değiller" diyen eski İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya Altaylı, çok sert ifadelerle yanıt verdi. Altaylı'nın konuya ilişkin açıklamaları şöyle:

* Bir; ben onun arkadaşı değilim, benden arkadaş diye bahsedemez, haddini bilsin tepemin tasını attırmasın. Süleyman Bey'i ben zeki bir insan sanırdım, yanıldığımı gördüm. Zeki insanlar izlediklerini ve dinlediklerini anlar. Süleyman Bey yayını ya izlememiş, ya izlediğinde anlayacak kapasiteye sahip değil.

* Ben şunu düşündüm yayından sonra Süleyman Soylu'yu çok mu korudum acaba? Her şey Süleyman Soylu'ya bağlansın istemedim. Bu yayından olumsuz bir şey çıkarmak yanlış; on ayda onun lehine ilk defa bir şey söylendi. Bu kadar net bir şeyi görmemek için gözünüzde kulağınızda problem var demek ki.

* Fatih Altaylı diye bir gazeteci demişti geçen sefer ona itirazım yok ama ben onun arkadaşı değilim. Süleyman Soylu, bu yayından sonra yayına katılan arkadaşlardan birini arayarak kendisinin yanıt hakkı olduğunu söylemiş, o arkadaş da 'Fatih Bey'in yayını size açık' demiş. Süleyman Bey de 'Bir düşüneyim' demiş. Gelsin istediği gibi anlatsın. Bizim ne korkumuz var ne çekincemiz var."

Ne olmuştu?

Süleyman Soylu, "Benim hakkımda son 10 ayda 550 olumsuz köşe yazısı yazıldı. Timur Soykan, Murat Ağırel ve Fatih Altaylı gibi arkadaşlar neye hizmet ettiğinin farkında değil" demişti.