İstanbullular dikkat: Metro ve metrobüsler bu duraklarda durmayacak

İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde uygulanacak güvenlik ve ulaşım tedbirlerini açıkladı.

Valilik tarafından yürürlüğe konan tedbirler çerçevesinde 1 Mayıs Perşembe günü saat 05.30'dan itibaren bazı hatlarda duraklar kapatılacak, bazı hatlar ise tamamen hizmet dışı bırakılacak.

Metro, Metrobüs Ulaşımına Kısıtlama

M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattında: Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu durakları kapatılacak.

M7 hattında : Kağıthane ile Yıldız arası tüm istasyonlar hizmet dışı olacak.

M11 hattında : Gayrettepe durağı kapalı olacak.

Kabataş–Taksim ve Tünel–Karaköy füniküler hatları , Taksim–İstiklal nostaljik tramvayı çalışmayacak.

T1 tramvay hattında Topkapı son durak olacak; Kabataş yönüne sefer yapılmayacak.

T5 ve T6 tramvay hatlarında sırasıyla Cibali ve Yenikapı son durak olarak belirlendi.

Marmaray Sirkeci İstasyonu çift yönlü kapatılacak.

Metrobüs duraklarından Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu , çift yönlü olarak hizmet dışı bırakılacak.

Kadıköy–Sabiha Gökçen metro hattında Kadıköy’deki 4 no’lu çıkış kullanılmayacak

İETT ve Deniz Ulaşımına Düzenleme

Kadıköy İETT Rıhtım otobüs peronları 30 Nisan saat 20.00’den itibaren boşaltılacak, cam duraklar geçici olarak kaldırılacak.

Taksim, Şişhane, Mecidiyeköy, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi çevresindeki otoparklar boşaltılacak.

Şehir Hatları ve özel deniz taşımacılığı şirketleri , Anadolu–Avrupa arası deniz seferlerini durduracak, yalnızca Üsküdar’a ulaşım sağlanacak.

Kadıköy İskelesi ve sahil bölgelerine yapılan deniz seferleri iptal edilecek.

Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergâhlar

Fatih

Kapatılacak Yollar:

Ragıp Gümüşpala Cd., Kadir Has Cd., Abdülezelpaşa Cd., Reşadiye Cd., Unkapanı Köprüsü, Galata Köprüsü, Atatürk Blv., Kennedy Cd., Vezneciler Cd. ve bağlı sokaklar

Alternatif Güzergâhlar:

Kennedy Cd., Haliç Köprüsü, D-100, Avrasya Tüneli, Vatan Cd., Namık Kemal Cd.

Beyoğlu

Kapatılacak Yollar:

Tarlabaşı Blv., Refik Saydam Cd., Kasımpaşa, Dolapdere, Mete Cd., İnönü Cd., Sıraselviler Cd., İstiklal Cd., Karaköy ve Galata çevresi

Alternatif Güzergâhlar:

Piyalepaşa Blv., Okmeydanı Cd., Hasköy Cd., Kurtuluş Deresi Cd., Irmak Cd.

Şişli

Kapatılacak Yollar:

Cumhuriyet Cd., Halaskargazi Cd., Rumeli Cd., Büyükdere Cd., Abide-i Hürriyet Cd., Darülaceze Cd., Pangaltı, Kurtuluş, Dolapdere

Alternatif Güzergâhlar:

Büyükdere Cd. (Zincirlikuyu yönü), Ortaklar Cd., Maçka Cd., Abdi İpekçi Cd., Vali Konağı Cd.

Beşiktaş

Kapatılacak Yollar:

Barbaros Blv., Saray Cd., Yıldız Cd., Çırağan Cd., Beşiktaş Cd., Dolmabahçe Cd., Vişneli Tekke Sk., Gazhane Cd.

Alternatif Güzergâhlar:

Çırağan Cd., Süleyman Seba Cd., Bayıldım Cd., Nüzhetiye Cd., Yıldız Cd.

Kadıköy

Kapatılacak Yollar:

Tıbbiye Cd., Rıhtım Cd., Albay Faik Sözdener Cd., Kurbağalıdere Cd., Söğütlüçeşme Cd. ve bağlantılı sokaklar

Alternatif Güzergâhlar:

Fahrettin Kerim Gökay Cd., Dr. Esat Işık Cd., Acıbadem Cd., Bağdat Cd., D-100 Karayolu

Kartal

Kapatılacak Yollar:

Turgut Özal Blv., Sanayi Cd., Ulunay Cd., Egemenlik Blv., Savarona Cd., Neyzen Tevfik Cd.

Alternatif Güzergâhlar:

Ankara Cd., Erol Kaya Cd., Namık Kemal Cd., D-100 Karayolu

D-100 Karayolu