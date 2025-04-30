İstanbullular dikkat: Metro ve metrobüsler bu duraklarda durmayacak
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde kent genelinde uygulanacak güvenlik ve ulaşım tedbirlerini duyurdu. 1 Mayıs tedbirleri kapsamında İstanbul'da bazı metro ve metrobüs durakları ile yollar kapalı olacak.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla kent genelinde uygulanacak güvenlik ve ulaşım tedbirlerini açıkladı.
Valilik tarafından yürürlüğe konan tedbirler çerçevesinde 1 Mayıs Perşembe günü saat 05.30'dan itibaren bazı hatlarda duraklar kapatılacak, bazı hatlar ise tamamen hizmet dışı bırakılacak.
Metro, Metrobüs Ulaşımına Kısıtlama
M2 Yenikapı–Hacıosman metro hattında: Vezneciler, Haliç, Şişhane, Taksim, Osmanbey, Mecidiyeköy, Gayrettepe Zincirlikuyu durakları kapatılacak.
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M7 hattında: Kağıthane ile Yıldız arası tüm istasyonlar hizmet dışı olacak.
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M11 hattında: Gayrettepe durağı kapalı olacak.
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Kabataş–Taksim ve Tünel–Karaköy füniküler hatları, Taksim–İstiklal nostaljik tramvayı çalışmayacak.
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T1 tramvay hattında Topkapı son durak olacak; Kabataş yönüne sefer yapılmayacak.
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T5 ve T6 tramvay hatlarında sırasıyla Cibali ve Yenikapı son durak olarak belirlendi.
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Marmaray Sirkeci İstasyonu çift yönlü kapatılacak.
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Metrobüs duraklarından Çağlayan, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu, çift yönlü olarak hizmet dışı bırakılacak.
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Kadıköy–Sabiha Gökçen metro hattında Kadıköy’deki 4 no’lu çıkış kullanılmayacak
İETT ve Deniz Ulaşımına Düzenleme
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Kadıköy İETT Rıhtım otobüs peronları 30 Nisan saat 20.00’den itibaren boşaltılacak, cam duraklar geçici olarak kaldırılacak.
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Taksim, Şişhane, Mecidiyeköy, Saraçhane, Beşiktaş Meydan, Dolmabahçe ve Kadıköy İskelesi çevresindeki otoparklar boşaltılacak.
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Şehir Hatları ve özel deniz taşımacılığı şirketleri, Anadolu–Avrupa arası deniz seferlerini durduracak, yalnızca Üsküdar’a ulaşım sağlanacak.
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Kadıköy İskelesi ve sahil bölgelerine yapılan deniz seferleri iptal edilecek.
Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergâhlar
Fatih
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Kapatılacak Yollar:
Ragıp Gümüşpala Cd., Kadir Has Cd., Abdülezelpaşa Cd., Reşadiye Cd., Unkapanı Köprüsü, Galata Köprüsü, Atatürk Blv., Kennedy Cd., Vezneciler Cd. ve bağlı sokaklar
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Alternatif Güzergâhlar:
Kennedy Cd., Haliç Köprüsü, D-100, Avrasya Tüneli, Vatan Cd., Namık Kemal Cd.
Beyoğlu
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Kapatılacak Yollar:
Tarlabaşı Blv., Refik Saydam Cd., Kasımpaşa, Dolapdere, Mete Cd., İnönü Cd., Sıraselviler Cd., İstiklal Cd., Karaköy ve Galata çevresi
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Alternatif Güzergâhlar:
Piyalepaşa Blv., Okmeydanı Cd., Hasköy Cd., Kurtuluş Deresi Cd., Irmak Cd.
Şişli
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Kapatılacak Yollar:
Cumhuriyet Cd., Halaskargazi Cd., Rumeli Cd., Büyükdere Cd., Abide-i Hürriyet Cd., Darülaceze Cd., Pangaltı, Kurtuluş, Dolapdere
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Alternatif Güzergâhlar:
Büyükdere Cd. (Zincirlikuyu yönü), Ortaklar Cd., Maçka Cd., Abdi İpekçi Cd., Vali Konağı Cd.
Beşiktaş
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Kapatılacak Yollar:
Barbaros Blv., Saray Cd., Yıldız Cd., Çırağan Cd., Beşiktaş Cd., Dolmabahçe Cd., Vişneli Tekke Sk., Gazhane Cd.
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Alternatif Güzergâhlar:
Çırağan Cd., Süleyman Seba Cd., Bayıldım Cd., Nüzhetiye Cd., Yıldız Cd.
Kadıköy
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Kapatılacak Yollar:
Tıbbiye Cd., Rıhtım Cd., Albay Faik Sözdener Cd., Kurbağalıdere Cd., Söğütlüçeşme Cd. ve bağlantılı sokaklar
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Alternatif Güzergâhlar:
Fahrettin Kerim Gökay Cd., Dr. Esat Işık Cd., Acıbadem Cd., Bağdat Cd., D-100 Karayolu
Kartal
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Kapatılacak Yollar:
Turgut Özal Blv., Sanayi Cd., Ulunay Cd., Egemenlik Blv., Savarona Cd., Neyzen Tevfik Cd.
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Alternatif Güzergâhlar:
Ankara Cd., Erol Kaya Cd., Namık Kemal Cd., D-100 Karayolu
D-100 Karayolu
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Kapatılacak Yollar:
Mecidiyeköy ayrımı, Okmeydanı, Beşiktaş ayrımları, Çağlayan yan yol, Piyalepaşa, Balmumcu bağlantıları
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Alternatif Güzergâhlar:
Haliç istikameti, Levent-Sarıyer yönü