Evlenecek çiftlere yeni destek kampanyası! Bakan Göktaş detayları açıkladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, evlenecek çiftlere yeni destek kampanyasının ayrıntılarını açıkladı.

Bakan Göktaş’ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Bugün, 2025 Aile Yılı kapsamında yeni bir iş birliği protokolünü imzalamak için bir aradayız. Bu iş birliğiyle Aile ve Gençlik Fonundan yararlanacak gençlerimize güzel bir destek sunuyoruz.

"20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak"

Yeni yuvalara, yeni hayatlara bir katkı sunmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Biraz sonra imzalayacağımız protokolle 20 firmamız, evlenecek gençlerimize özel indirimler sunacak. Ben bu vesileyle tüm firmalarımıza ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

Aile, bizi biz yapan değerlerin özüdür, kaynağıdır. Bu özü, bu kaynağı korumak, geleceğimize yapılan en kıymetli yatırımdır. Bu bilinçle, 2025 Aile Yılı’nı bir başlangıç yılı ilan ettik.

Sadece bir yıl değil, yeni bir vizyon, yeni bir yolculuk başlattık. Sayın Cumhurbaşkanımız, Aile Yılını ilan ederken, vatandaşlarımızla müjdeler paylaşmıştı.

“Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi’ni 81 ilde yaygınlaştırdık”

Onlardan biri de Aile ve Gençlik Fonu kapsamında yürüttüğümüz “Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi”nin 81 ilimizde yaygınlaştırılmasıydı.

Ve aynı gün, Türkiye’nin dört bir yanından evlenecek gençlerimizin başvurularını almaya başlamıştık. Bugün 98 bin çiftimizin başvuruda bulunması projeye gösterdikleri ilginin en somut kanıtıdır. Program kapsamında ise bugüne kadar 55 bin 296 gencimizin sağlıklı ve güçlü aileler kurmaları için eğitim ve aile danışmanlığı hizmeti sunduk.

“1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik”

Aile ve Gençlik Fonu’ndan faydalanan 15 bin 304 gencimize bugüne kadar 1 milyar 147 milyon lira kredi ödemesi gerçekleştirdik. Nikah tarihleri yaklaştıkça hak sahibi çiftlerimize kredi ödemelerini yapmaya edeceğiz.

“Özel sektörün katkısıyla yeni imkanlar sunuyoruz”

Şimdi de, özel sektörümüzün değerli katkılarıyla, her bir çiftimize hayat yolculuklarında yeni imkânlar sunuyoruz.

Mobilyadan beyaz eşyaya, ev tekstilinden mutfak eşyalarına kadar ihtiyaçlarını karşılayacak ürünleri özel indirimlerle temin etmelerini mümkün kılıyoruz.

Yüzde 5’ten yüzde 35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak

Destek veren firmalar, mevcut indirimlere ek olacak şekilde %5’ten %35’e varan oranlarda indirimler sağlayacak. Bunun yanı sıra yerelde de valiliklerimiz, belediyelerimiz, yerel işletmelerimizle iş birliği yaparak, genç çiftlerimize farklı alanlarda destekler sunmaya devam ediyoruz.

İndirim kodu e-Devlet’ten edinilecek

Projeden faydalanacak gençlerimiz, e-devlet’ten edinecekleri indirim kodu ile kolaylıkla bu imkândan faydalanabilecek. Bu sayede, gençlerimizin evlilik süreçlerini daha kolay ve huzurlu hale getireceğiz. Gençlerimize destek olacağız. Yeni kurulan yuvalara güç katacağız".

Kampanyaya katılan markalar ve indirim oranları şöyle:

VESTEL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 30

BELLONA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

İSTİKBAL: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

MONDİHOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ARÇELİK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

BEKO: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde her bir ürün için 5.000 TL

HEPSİBURADA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde 30.000 TL ve üzerine yüzde 10

KÜTAHYA PORSELEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

MODALİFE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 5

KARACA: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KELEBEK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

DOĞTAŞ: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

LOVA YATAK: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 10

ENGLISH HOME: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

FAKİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 35

ADORE: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 7

HATEMOĞLU: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde satış fiyatı üzerinden net yüzde 35

TÜMBİR: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 20

DAMAT - TWEEN: Kampanya kapsamında seçili ürünlerde tüm indirimlere ek yüzde 15

KİP: Kampanya kapsamında tüm ürünlerde yüzde 30