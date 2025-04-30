Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'nin ardından 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.

Müjdenin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

1381 engelli öğretmen ataması yapılacak

Bakan Tekin paylaşımında, "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" notunu düştü.

Bakan Tekin, "Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.