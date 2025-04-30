  1. Ekonomim
  2. Eğitim
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak
Takip Et

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti. 1381 engelli öğretmenin ataması bugün yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" dedi.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak
Takip Et

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'nin ardından 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu. 

Müjdenin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.

1381 engelli öğretmen ataması yapılacak

Bakan Tekin paylaşımında, "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" notunu düştü.

Bakan Tekin, "Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Bakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta Marmaray, metro, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacakBakan Uraloğlu duyurdu: 1 Mayıs'ta Marmaray, metro, Başkentray ve İZBAN ücretsiz olacakGündem
Tarladan markete makas giderek açılıyor! Nisanda en çok havuç fiyatı arttıTarladan markete makas giderek açılıyor! Nisanda en çok havuç fiyatı arttıEkonomi
Çin Devlet Fonu ABD’deki hisselerini satacak!Çin Devlet Fonu ABD’deki hisselerini satacak!Finans
Eğitim
Bakan Yusuf Tekin’den eğitimde yeni adımlar! Branş değişikliği masada
Bakan Yusuf Tekin’den eğitimde yeni adımlar! Branş değişikliği masada
Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, 3 ilçede Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları Kuruyor
Genç Kahramanmaraşlılar Derneği, 3 ilçede Akıl ve Zeka Oyunları Sınıfları Kuruyor
Darüşşafaka giriş sınavı için geri sayım başladı
Darüşşafaka giriş sınavı için geri sayım başladı
Meslek ve üniversite seçimi
Meslek ve üniversite seçimi
Eğitimde değerli olanı korumak
Eğitimde değerli olanı korumak
MEB'in düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başarıyla tamamlandı
MEB'in düzenlediği İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı başarıyla tamamlandı