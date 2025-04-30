Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi vermişti! 1381 engelli öğretmen ataması bugün yapılacak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine Toplantısı'nın ardından 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağının müjdesini vermişti. 1381 engelli öğretmenin ataması bugün yapılacak. Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, sosyal medya hesabından "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kabine'nin ardından 1381 engelli öğretmen ataması yapılacağını duyurmuştu.
Müjdenin ardından Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, atamaya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşım yaptı.
1381 engelli öğretmen ataması yapılacak
Bakan Tekin paylaşımında, "Bin 381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz" notunu düştü.
Bakan Tekin, "Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak kıymetli öğretmenlerimize şimdiden başarılar diliyorum." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanımız Sayın @RTErdogan’ın müjdesini milletimizle paylaşmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz.— Yusuf Tekin (@Yusuf__Tekin) April 28, 2025
Çarşamba günü, 1381 engelli öğretmenimizi eğitim ailemizin bir parçası olarak aramıza katıyoruz.
Azimleriyle, inançlarıyla ve güçlü duruşlarıyla geleceğimize ışık tutacak… pic.twitter.com/vQ0cf6vt6r