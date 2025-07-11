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LGS sonuçları bugün açıklanıyor

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları bugün açıklanıyor. Tercih süreci ise 14 Temmuz’da başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı, velilerin tercih sürecinde doğru ve bilinçli kararlar alabilmesi için rehber niteliğinde bir “Veli Kılavuzu” yayımladı.

Haber Merkezi
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LGS sonuçları bugün açıklanıyor
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 15 Haziran 2025'te yapılan Liselere Geçiş Sınavı (LGS) sonuçlarını bugün erişime açıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından, öğrenciler için önemli tercih süreci 14 Temmuz’da başlayacak ve 24 Temmuz’a kadar sürecek.

4 Ağustos’ta yerleştirme sonuçları açıklanacak

Yerleştirme sürecinin bir sonraki aşamasında, 4 Ağustos’ta yerleştirme sonuçları ile birlikte boş kontenjanlar duyurulacak. Bu tarihten itibaren yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil başvuru ve sonuç işlemleri ise 4-14 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

“Veli Kılavuzu” yayımlandı

Öğrenciler kadar veliler için de yoğun geçmesi beklenen tercih döneminde, Milli Eğitim Bakanlığı özel bir destek adımı attı. Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan “Veli Kılavuzu” yayımlandı. Kılavuz, çocuklarının eğitim hayatına yön verecek tercihlerde velilerin nasıl bir yaklaşım sergilemeleri gerektiğine dair önemli bilgiler içeriyor.

Velilere, tercih sürecinde baskıcı ya da yönlendirici bir tutum yerine, destekleyici ve rehberlik edici bir yaklaşım benimsemeleri öneriliyor. Ayrıca çocukların birbirleriyle kıyaslanmaması, bireysel gelişim süreçlerinin göz önünde bulundurulması gerektiği vurgulanıyor.

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