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Çin Devlet Fonu ABD’deki hisselerini satacak!

Çin Devlet Fonu, ABD'de bulunan özel sermaye yatırımlarının bir kısmını satacağını açıkladı.

Haber Merkezi
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Çin Devlet Fonu ABD’deki hisselerini satacak!
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Çin Devlet Fonu (CIC), ABD'deki özel sermaye yatırımlarının 1 milyar dolarlık bölümünü satacak.

Konuyla ilgili bilgi sahibi iki kişiye göre, Çinli devlet yatırımcısı China Investment Corporation'ın (CIC) özel sermaye (PE) yatırım portföyünün yaklaşık 1 milyar dolarlık kısmını ikincil piyasada satacağını söyledi.

Söz konusu varlıklar, aralarında Blackstone Inc'ın da aralarında bulunduğu sekiz ABD'li fon yöneticisi tarafından yönetilen bir dizi fonda tutuluyor.

CIC, satış konusunda danışmanlık yapması için ABD'li yatırım bankası Evercore'u görevlendirdi ve elden çıkarma işlemlerini haziran ayı sonuna kadar tamamlamayı hedefliyor.

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