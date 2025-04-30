Çin’de imalat 2 yılın en düşük seviyesinde!

Çin'in imalat faaliyetleri, ABD ile tırmanan ticaret savaşının ikili ticarete zarar vermesiyle Nisan ayında beklenenden daha fazla düşerek son iki yılın en düşük seviyesine geriledi.

Çin ekonomisi, ABD'nin yüksek gümrük tarifelerinin ülkenin fabrikalarındaki ihracat siparişlerini ve üretimi vurmasıyla ticaret savaşından ilk büyük hasar işaretlerini gösterdi.

Çin'in fabrikalarındaki faaliyetlerin yakından izlendiği imalat sektörüne yönelik resmi satın alma yöneticileri endeksi, mart ayında kaydedilen 50,5 değerinden keskin bir düşüşle Nisan ayında 49 olarak gerçekleşti. Endeksin 50 veya üzerinde olması fabrika faaliyetlerinin genişlediğini, 50'nin altında olması ise daraldığını gösteriyor. Nisan ayı değeri Aralık 2023'ten bu yana görülen en zayıf değer oldu. İmalat PMI'nın Nisan'da 49,8 olması bekleniyordu.

Benzer şekilde, Caixin/S&P Global imalat PMI Nisan ayında bir önceki ayki 51,2 seviyesinden 50,4'e gerileyerek ılımlı bir genişlemeye işaret etti ve analistlerin 49,8 olan tahmininden daha iyi bir seviyede gerçekleşti.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu tarafından yayınlanan anketlere göre, yeni ihracat siparişleri Nisan ayında Covid-19'un 2022'de ülkeyi kasıp kavurmasından bu yana en düşük seviyesine geriledi.

Yeni ihracat siparişlerine ilişkin gösterge Nisan ayında 44,7'ye gerileyerek Aralık 2022'den bu yana en düşük seviyeye inerken, bu durum ABD ile Çin arasındaki ticaretin Amerikalı ithalatçıların siparişleri iptal etmesi ya da ertelemesi nedeniyle kuruma tehlikesiyle karşı karşıya olduğunun erken bir işareti oldu.

Çin Ulusal İstatistik Bürosu'nun hizmet ve inşaat sektörlerini kapsayan imalat dışı faaliyetlere ilişkin PMI değeri Nisan ayında bir önceki ayki 50,8 seviyesinden mütevazı bir düşüşle 50,4'e geriledi.

Nomura, Çin'in gayrisafi yurtiçi hasılasının yaklaşık yüzde 2,2'sinin yüzde 145'lik ABD tarifelerinden doğrudan etkileneceğini ve Çin'in imalat sektöründeki yaklaşık 9 milyon işin Trump'ın tarifelerine doğrudan maruz kalacağını tahmin ediyor.