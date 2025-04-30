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Prof. Dr. Ahmet Ercan "Herkes yararlansın" diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin dayanıklılığını gösteren jeofizik haritasını paylaştı. Yıkımların büyük ölçüde zemin kaynaklı olduğunu belirten Ercan, “Çözüm; sağlam zemine, sağlam yapı yapmaktan geçiyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Prof. Dr. Ahmet Ercan "Herkes yararlansın" diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?
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Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı. 

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.

"Haritada yerinizi bulun"

İstanbullulara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.

"Bina yıkımlarının yüzde 65'i zeminden"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığını belirtti ve “Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulundu.

Haritada hangi renk ne anlama geliyor?

Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.

Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.

Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,

Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.

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