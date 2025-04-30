Prof. Dr. Ahmet Ercan "Herkes yararlansın" diyerek duyurdu: Eviniz hangi zemin üzerinde?

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, İstanbul’un zemin yapısı ve deprem riskine ilişkin “jeofizik harita”yı sosyal medya hesabından yayımladı.

Haritada, kentin yerleşim alanları deprem anındaki zemin tepkisi ve yapılaşmaya uygunluklarına göre renklerle sınıflandırıldı.

"Haritada yerinizi bulun"

İstanbullulara haritada kendi yapılarını ve bulundukları semtleri inceleme çağrısı yapan Prof. Dr. Ercan, “Haritada yapınızın yerini bulup değerlendirin. Paylaşın ki herkes yararlansın” ifadelerini kullandı.

İSTANBUL’UN JEOFİZİK HARİTASI(V30).

Jeofizik harita; yerin deprem sırasında davranışını, ayrıca yapılaşma için dayanımını gösteren temel bilgileri yansıtır. Deprem sırasında yıkımların yüzde 65’i yerden, yüzde 35’i yapıdan gelen sorunlardan kaynaklanır. Çözüm; sağlam yerde,… pic.twitter.com/3ubKslRTtx — Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan (@ovgunaercan) April 29, 2025

"Bina yıkımlarının yüzde 65'i zeminden"

Prof. Dr. Övgün Ahmet Ercan, bina yıkımlarının yüzde 65’inin zeminden, yüzde 35’inin ise yapıdan kaynaklandığını belirtti ve “Çözüm; sağlam yerde, sağlam yapı” diyerek uyarıda bulundu.

Haritada hangi renk ne anlama geliyor?

Lacivert bölgeler en sağlam ve güvenli yerler olarak gösteriliyor.

Yeşil renkli alanlar ise dayanıklı ve güvenli olarak tanımlanıyor.

Sarı renkli bölgeler dayanıksız ve güvensiz,

Kahverengi alanlar ise en riskli, en güvensiz yerler olarak dikkat çekiyor.