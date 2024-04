Türk Eximbank’tan 115 milyon euroluk yeni kredi anlaşması

Türk Eximbank, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı açıklama ile yeni kredi anlaşmasını duyurdu.

KAP’a yapılan açıklamada, “Bankamız 26 Nisan 2024 tarihinde The Islamic Corporation for the Insurance of Investment and Export Credit (ICIEC) garantisi altında 115 milyon euro tutarında 5 yıl vadeli bir kredi anlaşması imzalamıştır." denildi.