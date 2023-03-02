Türkiye İMSAD Başkanı Tayfun Küçükoğlu, güven tazeledi

Türkiye İMSAD'ın 38. Olağan Seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Yeni yönetimin belirlendiği kurulda Tayfun Küçükoğlu, oy birliği ile yeniden başkan seçildi. Uzun yıllar yönetim kurullarında görev alan Küçükoğlu, böylece iki kez üst üste başkanlığa seçilmiş oldu.

Toplantıda açıklamalarda bulunan Küçükoğlu, deprem konusunda topyekun bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu aktararak, şunları kaydetti: “Deprem güvenliği bilincimizin gelişimini orta ve uzun vadeli kalıcı tedbirler için önemli görüyoruz. İhtiyaç yoksa mücadele olmaz. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’nın Enerji Verimliliği Bilinç Endeksi benzeri bir yöntemle deprem güvenliği bilincinin farkındalık ve davranışa dönüşme boyutunu tespit etmemiz ve geliştirme stratejilerini belirlemek adına uzun vadeli bir seferberliği başlatmamız gerekiyor. Ama öncelikli hedefimiz depremin yaralarını sarmak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı verilerine göre, ilk etapta 270 binin üzerinde yıkık, ağır hasarlı yapı bulunuyor. Artçı depremler ve kesinleşen tespitler etkisi ile kalıcı konut rakamı yükselebilir. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın planladığı çağdaş yaşam nitelikleriyle tasarlanan kalıcı konut oluşturma seferberliği evrensel boyutta büyüktür. İnşaat endüstrimiz kalıcı, çağdaş yaşam konutlarının oluşturulması için ihtiyaç duyulan malzemeleri üretme potansiyeline sahiptir."