Ücretli çalışan sayısı yüzde 3 arttı
Ücretli çalışan sayısı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 15 milyon 374 bin 379 kişiye çıktı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.
Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi iken, 2023 yılı Eylül ayında 15 milyon 374 bin 379 kişi oldu.
Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,2 arttı.
Aylık değişmedi
Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre değişmedi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2023 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.
Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı şöyle:
|
Sektör
|
Ücretli çalışan sayısı
|
Yıllık fark
|
Yıllık değişim
|
Eylül 2023
|
Eylül 2022
|
B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler)
|
15 374 379
|
14 926 919
|
447 460
|
3,0
|
B-E-Sanayi
|
5 076 183
|
5 092 517
|
-16 334
|
-0,3
|
B-Madencilik ve taş ocakçılığı
|
146 368
|
147 582
|
-1 214
|
-0,8
|
C-İmalat
|
4 725 816
|
4 745 227
|
-19 411
|
-0,4
|
D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı
|
137 276
|
130 021
|
7 255
|
5,6
|
E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri
|
66 723
|
69 687
|
-2 964
|
-4,3
|
F-İnşaat
|
1 760 945
|
1 561 390
|
199 555
|
12,8
|
G-N-Ticaret ve hizmetler
|
8 537 251
|
8 273 012
|
264 239
|
3,2
|
G-Ticaret
|
3 325 407
|
3 280 681
|
44 726
|
1,4
|
H-Ulaştırma ve depolama
|
1 198 764
|
1 141 899
|
56 865
|
5,0
|
I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri
|
1 277 693
|
1 220 626
|
57 067
|
4,7
|
J-Bilgi ve iletişim
|
289 069
|
279 932
|
9 137
|
3,3
|
K-Finans ve sigorta faaliyetleri
|
208 456
|
205 215
|
3 241
|
1,6
|
L-Gayrimenkul faaliyetleri
|
122 179
|
114 573
|
7 606
|
6,6
|
M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler
|
666 936
|
653 166
|
13 770
|
2,1
|
N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri
|
1 448 747
|
1 376 920
|
71 827
|
5,2