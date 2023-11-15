  1. Ekonomim
  2. Ekonomi
  3. Ücretli çalışan sayısı yüzde 3 arttı
Takip Et

Ücretli çalışan sayısı yüzde 3 arttı

Ücretli çalışan sayısı, bu yılın eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artış göstererek 15 milyon 374 bin 379 kişiye çıktı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Ücretli çalışan sayısı yüzde 3 arttı
Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılı Eylül ayına ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 14 milyon 926 bin 919 kişi iken, 2023 yılı Eylül ayında 15 milyon 374 bin 379 kişi oldu.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2023 Eylül ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,3 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 12,8 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 3,2 arttı.

Aylık değişmedi

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2023 Eylül ayında bir önceki aya göre değişmedi. Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında ise 2023 Eylül ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,4 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,5 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,1 arttı.

Ücretli çalışanların sektörlere göre dağılımı şöyle: 

Sektör

Ücretli çalışan sayısı

Yıllık fark

Yıllık değişim
(%)

Eylül 2023

Eylül 2022

B-N Toplam (Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmetler)

15 374 379

14 926 919

447 460

3,0

B-E-Sanayi

5 076 183

5 092 517

-16 334

-0,3

B-Madencilik ve taş ocakçılığı

146 368

147 582

-1 214

-0,8

C-İmalat

4 725 816

4 745 227

-19 411

-0,4

D-Elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı

137 276

130 021

7 255

5,6

E-Su temini; kanalizasyon, atık yönetimi ve iyileştirme faaliyetleri

66 723

69 687

-2 964

-4,3

F-İnşaat

1 760 945

1 561 390

199 555

12,8

G-N-Ticaret ve hizmetler

8 537 251

8 273 012

264 239

3,2

G-Ticaret

3 325 407

3 280 681

44 726

1,4

H-Ulaştırma ve depolama

1 198 764

1 141 899

56 865

5,0

I-Konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri

1 277 693

1 220 626

57 067

4,7

J-Bilgi ve iletişim

289 069

279 932

9 137

3,3

K-Finans ve sigorta faaliyetleri

208 456

205 215

3 241

1,6

L-Gayrimenkul faaliyetleri

122 179

114 573

7 606

6,6

M-Mesleki, bilimsel ve teknik faaliyetler

666 936

653 166

13 770

2,1

N-İdari ve destek hizmet faaliyetleri

1 448 747

1 376 920

71 827

5,2

 