Un sanayicilerinden tahıl koridoru değerlendirmesi

ANKARA/EKONOMİ

Uluslararası Un Sanayicileri ve Hububatçılar Birliği Avrasya Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, tahıl koridoru anlaşmasının süre uzatımının küresel tedarik zincirinin sürdürülebilirliği açısından önemli olduğunu söyledi.

Ulusoy, Rusya’nın kendi tahılını ihracatını kolaylaştırmak için taleplerinin karşılanmaması nedeniyle, her tahıl koridoru uzatmasında koridor ilişkin şartları daha da ağırlaştırdığını bildirdi.

Yazılı açıklama yapan Eren Günhan Ulusoy, Türkiye’nin arabuluculuğuyla tahıl koridoru anlaşmasının süresinin 2 ay daha uzatıldığını belirterek, “Küresel gıda tedarik zincirlerinin kesintisiz işlemesi, özellikle ihtiyaç sahibi ülkelerin tahıla ulaşımının kolaylaştırılması bakımından önemli bir adım” dedi.

Piyasanın beklentisinin anlaşmanın uzatılacağı yönünde olduğuna vurgu yapan Ulusoy, “Dünyada 2023/24 sezonu için 787 milyon ton üretim, 794 milyon ton tüketim beklentisi bulunuyor. Ukrayna, tahıl koridoruyla 30,2 milyon tonluk tahılı tüm dünyaya ulaştırdı. Ancak ağustos-eylül dönemlerinde Ukrayna’nın ihracatı açısından koridor daha önemli bir hale gelecek” diye konuştu.

Anlaşmanın süresinin bugüne kadar üç kez uzatıldığını ifade eden Ulusoy, son uzatmada Rusya’nın 60 günde ısrarcı olduğunu aktardı ve “Rusya’nın kendi tahılını ihracatını kolaylaştırmak için taleplerinin karşılanmaması nedeniyle, her tahıl koridoru uzatmasında koridor ilişkin şartları daha da ağırlaştırmakta” ifadelerini kullandı.

Çiftçileri enflasyondan koruyacak fiyat açıklanmalı

Rusya’nın geçtiğimiz sezon çok yüksek bir buğday üretimi gerçekleştirdiğini hatırlatan Eren Günhan Ulusoy, bu nedenle dünya pazarlarına olan ihracatını artırmak istediğini aktardı. Bu noktada Rusya’nın koridoru kapatarak veya yavaşlatarak Ukrayna’nın rekabetini engellemek istediğini belirten Ulusoy, “Ancak Türkiye’nin yoğun çabaları ve ara bulucuğu ile koridorun devam etmesi, tüm dünya için oldukça olumlu bir haber. Türkiye, sezona kurak başlamıştı. Ekim ayından ocak ayına kadar çok az yağış aldık. Ancak şubattan itibaren güzel yağışlar almaya başladık ve mayıs ayına kadar da bu yağışlar devam etti” dedi.

Bu yıl yağışların iyi gitmesi halinde 20 milyon tonluk hububat beklentisinin aşılabileceğinin altını çizen Ulusoy, maliyet yönünden geçen yıla göre daha rahat olan çiftçiler için enflasyona karşı korunacak bir alım fiyatı açıklanmasını beklediklerini paylaştı.