Ünlü milyarder Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesi sattı

Forbes'a göre, dünyanın en zengin 7. kişisi olan ünlü milyarder Warren Buffett, 100 milyon adet Apple hissesini sattıklarını açıkladı.

"Omaha Kahini" olarak da bilinen Buffett, Apple'ın en büyük hissedarlarından biri olan Berkshire Hathaway holdinginin Aralık ayında 174.3 milyar dolar değerinde olan Apple'daki hissesinin Mart ayında 135.4 milyar dolara düştüğünü söyledi.