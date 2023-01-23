Vergi affının ayrıntıları belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine toplantısının ardından borç yapılandırma düzenlemesinin ayrıntılarını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vergi affına ilişkin detaylı paketi açıkladı.
Erdoğan, kamu alacaklarına getirilen yapılandırmaya ilişkin çerçeviyi şöyle çizdi:
- Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.
- Vergi dairelerine 31 Aralık 2022den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.
- (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.
- (Kamu alacaklarına düzenleme) Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz.
- Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.
- Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.