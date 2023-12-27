Yılbaşı, sahili coşturdu şehir otelleri boş kaldı

Selenay YAĞCI/İSTANBUL

Turizmde yılbaşı hareketliliği şimdiden başladı. Yılbaşı dolayısıyla özellikle sahil bölgelerinde açık olan otellerde doluluk yüzde 80’e ulaştı. Turizmciler oranın son dakika rezervasyonlarıyla artmasını bekliyor. Sahilleri daha çok İngiliz, Rus turistler tercih ederken Edirne’ye gelecek Bulgar ve Yunan turistlerin geçen yıla göre azaldığı gözlendi. İstanbul’da ise pandemiyi bile aratacak bir sakinlik yaşanırken, yılbaşında üç günlük tatil fırsatı iç turizmi de hareketlendirdi. Enuygun.com’un verilerine göre yılbaşındaki uzun hafta sonu tatili için otel rezervasyonlarındaki artış yüzde 30’a yaklaştı. Fiyatlar kış otellerinde yüzde 70-80 artarken, yerli turistin tercihi sanatçı programlı oteller oldu. Fiyatlar ise 6 bin TL’den 30 bin TL’ye kadar çıkıyor.

Rusya’dan Antalya’ya biletlerin çoğu satıldı

Rusya Tur Operatörleri Birliği ATOR’un verdiği bilgilere göre, iç pazarın pek talep göstermediği otellere Rus turistlerin ilgisi yoğun. Antalya’ya tur satışları devam ediyor olsa da otellerde ve uçaklarda neredeyse yer kalmadı. Pegas Touristik ve Fun & Sun, Antalya’ya yılbaşı tur satışlarında önemli bir artış kaydetti. Pegas Touristik, 4 Ocak’a kadar olan biletlerin yüzde 10’undan azının kaldığını açıkladı. Tur operatörleri, konser programlarının turistlerin de ilgisini çektiğini ve otel seçerken motive edici olduğunu belirtti. Doluluklarının yüzde 80’e ulaştığını belirten Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Başkanı Erkan Yağcı, oranın son dakika rezervasyonlarıyla artacağını, Antalya’da açık otellerde yüzde 100 doluluk beklediklerini belirtti. Avrupa’dan ise Almanya, İngiltere, Hollanda, Belçika gibi ülkelerden gelen turistler olduğunu ifade eden Yağcı, “Rusya’dan son 3 yılda yılbaşı döneminde gelen misafir sayısı artmaya başladı. Bizim yılbaşı, ardından Rusların yılbaşı programlarını düşünürsek 8 Ocak’a kadar Türkiye’de yılbaşı hareketliliğini yaşayacağız” dedi. İç pazardan da rezervasyon aldıklarını belirten Yağcı, gerek kayak bölgelerindeki gerekse sahil kesimindeki otellerin yılbaşı tatilini verimli geçireceğini vurguladı.

Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Başkanı Mehmet İşler, haftasonuna denk gelen yılbaşının turizme imkan sağladığını ifade ederek, otellerin 2 günlük, 3 günlük paketler hazırlamasının rezervasyonları artırdığını belirtti. Ege’de doluluk oranının yüzde 100’lere yaklaştığını kaydeden İşler, “Ege Bölgesi’nde 2024 yılına turizmciler olarak bereketle gireceğiz. Ege Bölgesi’nde öncelikle dağ otelleri ile termal oteller; ardından da kapalı havuzu ya da spa ve ‘wellness’i olan resortlar talep gördü” diye konuştu.

ŞEHİR OTELLERİNDE TALEP BEKLENTİNİN ALTINDA

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) Başkanı Müberra Eresin İsrail-Filistin ve Rusya-Ukrayna’da devam eden savaşların Türkiye’de kültür ve şehir turizmine olumsuz yansımalarının devam ettiğini, İstanbul başta olmak üzere birçok şehirdeki otellerin özel yılbaşı programı yapmak yerine konaklama için paketler hazırladığını söyledi. Eresin, “Şehirlerde talepler henüz beklediğimiz noktada değil. Ancak özellikle Antalya’da açık olan oteller, kış ve kayak merkezleri, Sapanca ve Abant’a oluşan talepten memnunuz. Taleplerinin önümüzdeki birkaç günde artış göstermesini umuyoruz” dedi.