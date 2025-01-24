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Yurt dışı kredi kullanım esaslarını Hazine belirleyecek

Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemeye göre, Türkiye'de yerleşiklerin yurt dışı kredisi kullanımına ilişkin esasları Hazine belirleyecek.

Haber Merkezi
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Yurt dışı kredi kullanım esaslarını Hazine belirleyecek
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Türkiye'de yerleşik kişilerin yurt dışında sağladıkları kredilerin yurda getirilerek kullanımına ilişkin esaslar Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından belirlenecek.

Türk parası kıymetini koruma hakkında 32 sayılı karara ilişkin tebliğde düzenleme yapan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tebliğle, ilgili tebliğin "krediler" başlıklı 11. maddesinde yapılan düzenleme uyarınca, Türkiye'de yerleşik kişilerin, yurt dışından sağlanan kredilerin Türkiye'deki bir banka aracılığı ile yurda getirilerek kullanılmasına ilişkin esasların Hazine ve Maliye Bakanlığı'nca belirleneceği belirtildi.

Öte yandan tebliğin "döviz cinsinden ve dövize endeksli sözleşmeler" başlıklı maddesinde yapılan düzenlemeyle, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kullanılmasındaki muafiyet kapsamına kamu kurum ve kuruluşları, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı'nın yanı sıra "Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP) kapsamında (A) veya (B) seviye sertifikaya sahip olan şirketler" de eklendi.

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