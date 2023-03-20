Goldman Sachs petrol beklentisini düşürdü

Goldman Sachs, Silicon Valley Bank'ın iflası ile başlayan bankacılık sektörüne dair endişeler ve durgunluk potansiyeline dair tehditlerin, Çin'in açılmasıyla ortaya çıkan talep artışına ağır basması nedeniyle petrol fiyatı tahminlerinde aşağı yönlü revizyona gitti.

Bankanın analistleri artık Brent'in önümüzdeki 12 ay için varil başına 94 dolara ve 2024'ün ikinci yarısında varil başına 97 dolara ulaşmasını bekliyor.

Banka tarafından yayımlanan notta, "Bankacılık stresi, durgunluk korkuları ve yatırımcı akışlarının çıkışı nedeniyle Çin'deki talep patlamasına rağmen petrol fiyatları düştü. Tarihsel olarak, bu tür iz bırakan olaylardan sonra, konumlandırma ve fiyatlar, özellikle uzun vadeli fiyatlar, yalnızca kademeli olarak toparlanıyor" ifadeleri yer aldı.

Fiyatlardaki düşüşün ardından Goldman, OPEC üreticilerinin üretimi 2023'ün ikinci yarısı yerine artık 2024'ün üçüncü çeyreğinde arttırmasını bekliyor.

Petrol fiyatları küresel bankacılık sektöründeki risklerin resesyona yol açacağı endişeleri ile aşağı geliyor

Uluslararası piyasalarda petrol fiyatları, global bankacılık sektöründeki risklerin bir resesyona neden olabileceği endişesiyle geriliyor.

Credit Suisse'nin UBS tarafından devralınması için varılan anlaşmanın bankacılık sektörü için belirsizliği azaltmasına karşın, Fed'in faiz artırımlarına devam edeceği beklentisi fiyatları aşağı çekiyor.

Bu sabah ICE'de Brent petrolünün varil fiyatı 1,22 dolar düşüşle 71,75 dolar seviyesine gerilerken NYMEX'de Batı Teksas petrolü 1,22 dolar düşüle 65,52 dolar seviyesini gördü.

Analistler ayrıca yaklaşan OPEC toplantısının da endişe yarattığını belirtiyorlar. Fiyatları aşağı çeken riskler karşısında OPEC'in yeni bir üretim kısıntısını tartışmaya açmasının gündeme gelebileceğine dikkat çekiyorlar.

Brent petrolünde bugün için destek 71,296 dolarda, Batı Teksas petrolü için ise 65,13 dolar desteği bulunuyor.