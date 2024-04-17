Gümüş arzında 'açık' için yeni tahmin

Mücevherat, elektronik, elektrikli araçlar ve güneş panellerinde kullanılan ve aynı zamanda bir yatırım aracı olan gümüş, yapısal bir piyasa açığının dördüncü yılıyla karşı karşıya.

Silver Institute için Dünya Gümüş Araştırması'nı hazırlayan danışmanlık şirketi Metals Focus'un genel müdürü Philip Newman, "Gümüş piyasasındaki açık, fiyat için sağlam bir destek ve güçlü bir taban sağlamaya yardımcı oluyor. Açık geçen yıl yüzde 30 oranında azaldı, ancak mutlak anlamda 184,3 milyon ons ile hala göz kamaştırıcıydı. Küresel arz 1 milyar ons civarında sabit kalırken, endüstriyel talep yüzde 11'lik artışla inanılmaz derecede iyi bir performans gösterdi" dedi.

Arzda kıtlığa rağmen, görünür gümüş stoklarının yanı sıra bireyler ve yatırımcılar tarafından tutulan geniş metal stokları, gümüş piyasasını şimdilik bir sıkışmadan korumaya devam ediyor.

Newman, "Tanımlanabilir gümüş stoklarının yanı sıra borsa dışında tutulan metal de oldukça büyük. Ancak, bu gümüşün bir kısmı sıkı bir şekilde tutuluyor olabilir, bu nedenle devam eden açıkların piyasa üzerinde nasıl bir etkisi olacağını görmek ilginç olacak" diye ekledi.

Raporda, emtia borsası depolarında ve Londra'daki kasalarda tutulan stokların geçen yıl yüzde 5 oranında düştüğü ve 2023 sonu itibariyle küresel arzın yaklaşık 15 ayına denk geldiği belirtildi.