Özgür Demirtaş kamuda tasarrufa başlanacak noktaları tek tek sıraladı

Sosyal medya paylaşımları ses getiren ekonomist Özgür Demirtaş, kamuda tasarruf tartışmalarına katılarak, tasarrufa nereden başlanması garektiğini tek tek açıkladı.

Hükümeti 10 yılda ciddi yanlışlar yapmakla suçlayan Demirtaş, bunun bedeli olarak Türkiye tarihinin en büyük ekonomik kirzlerinden birinin yaşandığını ifade etti.

"Hükümete Açık Not' başlığıyla çözüm önerisini açıklayan Demirtaş, "tasarrufa saray ekonomisinden, milletvekili haklarından ve bürokrat harcamalarından" başlanması gerektiğini vurguladı.

Demirtaş tasarruf tedbirlerine emekliden, çiftçiden, sabit gelirliden başlanmasının 'NET olarak yanlış' olduğunu belirtti.

Demirtaş şu ifadeleri kullandı:

"Hükümete Açık Not:

Ekonomik ve Sosyal sıkıntılar, Ekonomik ve Sosyal yanlışlardan kaynaklanır.

Hükümet geçmiş 10 yıl içerisinde ciddi Ekonomik ve Sosyal yanlışlar yaptı. Bunun bedeli olarak da bugün ülke tarihinin en büyük krizlerinden biri yaşanıyor.

Hükümetin bu yanlışlardan (en azından birinden) dönerek tasarrufa gitmesi doğru karardır.

ANCAK:

Tasarrufa:

Emekliden,

Çiftçiden,

Sabit Gelirliden

başlanması NET olarak yanlıştır.

Tasarrufa:

Saray Ekonomisinden,

Milletvekili haklarından,

Bürokrat harcamalarından,

Gizli ödeneklerden,

Saray Bütçesinden,

Dış ülkelere yapılan yardımlardan,

sözün kısası: İtibardan Tasarruf Olmaz sözü ile yapılan harcamalardan başlanmalıdır."



