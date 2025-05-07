Petrol fiyatları ticari gerilimin azalacağı umutlarıyla yükselişte

Brent ham petrolünde fiyat 57 sent veya %0,92 değer artarak varil başına 62,72 dolara yükselirken, ABD Batı Teksas Intermediate ham petrolü 630 sent veya %1,07 artışla varil başına 59,72 dolar oldu.

Her iki gösterge de OPEC+'nın üretim artışlarını hızlandırma kararının ardından son dört yılın en düşük seviyesine geriledi ve ABD gümrük tarifelerinin talebe ilişkin endişeleri artırdığı bir dönemde arz fazlası korkularını körükledi.

ING emtia stratejistleri yaptıkları açıklamada, “ABD ve Çin'in bu hafta sonu ticaret görüşmelerine başlayacağı haberi Brent ham petrolünü yükselterek petroldeki rahatlama rallisini genişletti. Yine de müzakereler petrol piyasasındaki duyarlılığı iyileştirmeye yardımcı olsa da, talep görünümünü iyileştirmek için tarifelerin düşürülmesi konusunda önemli bir ilerleme görmemiz gerekecek” dedi.

ANZ Bank kıdemli emtia stratejisti Daniel Hynes, son açıklamaların üretimin önümüzdeki aylarda zayıflayacağını gösterdiğini söyledi. “Geçen ay düşen fiyatlar ve azalan sondaj faaliyetlerinin ABD petrol üretiminin düşme riskini arttırdığı konusunda uyarıda bulunmuştuk” diye konuştu.