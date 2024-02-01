1 Şubat 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın fiyatları, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) mart ayında faiz indirimine gideceği yönünde beklentilere aksi yönde açıklama yapmasına rağmen, yatırımcıların Fed'in bu yıl faizleri büyük oranda düşüreceği beklentilerini sürdürmeleriyle yukarı yönlü hareket ediyor.

Fed, dün beklentiler dahilinde politika faizine dokunmazken; enflasyon tamamen kontrol altına alınmadan faizlerin indirilmeyeceği mesajını verdi. Fed Başkanı Jerome Powell ise, toplantı sonrası düzenlenen basın toplantısında faiz indirimlerinin martta başlamasının olası görünmediğini söylese de komitedeki herkesin bu yıl faiz indirimine gitmek istediğini de ifade etti. Fed'den gelen açıklamalar piyasalarda hayal kırıklığı yaratırken; altın fiyatları dalgalandı.

Altın fiyatlarında primli seyir

Ons altın bugünkü işlemlerde 2049 dolara kadar yükselirken, saat 09.22 itibarıyla yüzde 0,45 yükselişle 2043 dolarda işlem gördü. Gram altın ise, yeniden 2000 liranın üzerini test ederken; şu dakikalarda yüzde 0,54 primle 1994 liradan alıcı buluyor.