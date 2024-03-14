14 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 14 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...
Ons altın fiyatı, doların değerini korumasıyla aşağı yönlü hareket ediyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin ipucu sağlayabilecek verileri yakından takip etmeye devam edecek.
Bugünkü işlemlerde 2167 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.22 itibarıyla yüzde 24 kayıpla 2169 dolarda bulundu.
Gram altın fiyatı ise, ons altındaki düşüşle değer kaybediyor. Şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında gerilemeyle 2239 liradan alıcı buluyor.
Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları
Gram altın 2.427,70 lira
Çeyrek altın 3.664,92 lira
Yarım altın 7.329,85 lira
Cumhuriyet altını 14.615 lira
Gremse altın 40.471,00 liradan satılıyor.