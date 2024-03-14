  1. Ekonomim
  2. Finans
  3. 14 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

14 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?

Altın alım satımı yapacaklar ve yatırımcılar merakla güncel altın fiyatlarını takip ediyor. Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? Yarım altın bugün kaç TL? 14 Mart 2024 çeyrek, ons, gram ve yarım altın satış fiyatları...

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
14 Mart 2024 güncel altın satış fiyatları: Çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları bugün ne kadar?
Takip Et

Ons altın fiyatı, doların değerini korumasıyla aşağı yönlü hareket ediyor. Piyasalar, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz indirimlerine ilişkin ipucu sağlayabilecek verileri yakından takip etmeye devam edecek.

Bugünkü işlemlerde 2167 dolara kadar gerileyen ons altın, saat 09.22 itibarıyla yüzde 24 kayıpla 2169 dolarda bulundu.

Gram altın fiyatı ise, ons altındaki düşüşle değer kaybediyor. Şu dakikalarda yüzde 0,06 oranında gerilemeyle 2239 liradan alıcı buluyor.

Serbest piyasada güncel altın satış fiyatları

Gram altın 2.427,70 lira

Çeyrek altın 3.664,92 lira

Yarım altın 7.329,85 lira

Cumhuriyet altını 14.615 lira

Gremse altın 40.471,00 liradan satılıyor.

 