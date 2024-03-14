Dolar/TL bugün ne kadar? (14 Mart 2024 dolar - Euro fiyatları)

Dolar fiyatları, dün Türkiye piyasalarının kapanış saatinde 32,0964 TL seviyesinde hareket ederken; yeni güne 32,1209 TL'den başladı. Gün içerisinde en yüksek 32,1890 TL seviyesini gören kur, saat 10.40 itibarıyla yüzde 0,27 yükselişle 32,1242 TL'de hareket etti. Euro fiyatları da gün içerisinde en yüksek 35,4790 TL'yi görürken; şu dakikalarda yüzde 0,07 primle 35,1872 TL'de bulunuyor. İngiliz sterlini ise aynı dakikalarda 41,1991 TL seviyesinde işlem görüyor.

Dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,13 oranında yükselişle 102,91 seviyesinde bulunuyor. Euro/dolar paritesi ise şu sıralarda 1,0935 seviyelerinde hareket ediyor.

10 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 26,90 seviyesinde, 2 yıllık gösterge tahvilin bileşik faizi yüzde 48,18 seviyesinde bulunuyor.