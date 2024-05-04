Nusret, FIFA’nın Türk yöneticisini nasıl işinden etti?

Katar’ın başkenti Doha'da, Lusail Stadı'nda oynanan Arjantin-Fransa finalinden sonra kupa töreninde sahaya girerek Arjantin Milli Takımı'nın Dünya Kupası sevincine ortak olan Türk restoran işletmecisi Nusret Gökçe'nin bu hareketi FIFA'nın Türk yöneticisi Ersan Gökay'ın işini kaybetmesine neden oldu.

Ajansspor'un haberine göre, 2022 Dünya Kupası Finali. Yer Katar’ın başkenti Doha, Lusail Stadı. Arjantin-Fransa finali sonuçlanmış ve Arjantin penaltılarla Dünya Kupası’nın sahibi olmuş. Yapılan kupa töreninin ardından Lionel Messi kazandığı ilk dünya kupasını havaya kaldırmış ve takım halinde çılgınca bir sevinç başlamış. Ancak kupa törenini ekranlarda seyreden milyarlarca insanın gözleri sevinen Arjantinli oyuncuların arasında tanıdık birine takılıyor. Aslında orada olmaması gereken biri, Türk restoran işletmecisi Nusret Gökçe. Ünlü restoran zinciri Nusr-Et’in sahibi. Dünyadaki namıyla Salt-Bea.

Nusret Gökçe’nin dev final sonrası kupa töreninde sahaya nasıl girdiği ve kupayla nasıl poz verebildiği uzun süre tartışıldı. İşte bu garip durumun hikayesi Norveç’in araştırmacı futbol platformu josimarfootball.com sitesinde Sam Kunti imzasıyla yayınladı. Hikaye, Nusret’in final maçı sonrası sahaya izinsiz girdiğini ve bunun da FIFA’nın bir Türk yöneticisinin işine mal olduğunu ortaya koyuyor.

FIFA görevlisi Ersan Gökay’ın kabus dolu günleri başlıyor

Almanya’da doğup büyüyen ve üniversiteyi Almanya’da bitiren Ersan Gökay, futbola olan ilgisi nedeniyle hep FIFA’da çalışmayı hayal etti ve bu hayalini de sonunda gerçekleştirdi. FIFA’nın o dönem kıdemli etkinlik kontrolörü (senior event controller) olarak çalışan ve 2022 Dünya Kupası sırasında futbolun efsanelerine eşlik etme görevini yerine getiren Gökay, 2023 Kadınlar Dünya Kupası finansal proje liderliği görevini de üstlenmişti. Ancak Katar’daki Dünya Kupası onun adeta kabusu haline geldi ve “kalbimin projesi” dediği Kadınlar Dünya Kupası’na da gönderilmedi.

Nusret Gökçe’nin oyununa geldi

İşte Türk yöneticiye kabus yaşatan olayda her şey Ersan Gökay’ın yine o dönemde FIFA Genel Sekreteri olan Fatma Samoura ve ailesini Doha’daki dev final öncesinde Nusr-Et’e götürmesiyle başladı. Turnuvanın ilk maçı öncesinde Samoura’nın oğlu ile tanışan ve onunla samimiyet kurması sonrasında Fatma Samoura’nın kendisinden Nusr-Et’te bir aile yemeği organize etmesini rica etmesi üzerine hem Türk olması hem de FIFA’da çalışması nedeniyle restoranda kolayca yer ayarlayan yönetici, Nusret Gökçe’nin aile ile tanışmasını da sağladı. Ünlü işletmeci zaten VIP olarak da finale davetliydi. Çünkü FIFA Başkanı Gianni Infantino ile yakın ilişkileri vardı.

İşte Ersan Gökay’ın bu organizasyonu ve Nusret Gökçe ile tanışması aslında hayatının hatasını yapmasının ilk adımı oldu. Finali davetli olduğu VIP alanında izleyen Nusret Gökçe, aynı alanda bulunan Ersan Gökay’dan kendisini soyunma odası koridorlarına götürmesini istedi. Harhangi bir art niyet sezmeyen Gökay da bu isteği kabul etti. Aşağıya, soyunma odası koridorlarına indikten sonra Gökay, Gökçe’yi kısa bir süre yalnız bırakarak fotoğraf çekmek üzere sahaya girdi. İşte bu da ikinci bir hataydı. Nusret Gökçe Türk yöneticinin yanında ayrılmasını fırsat bildi ve izinsiz şekilde sahaya girerek, sevinen Arjantinli oyuncuların yanına gitti. Ellerinden aldığı Dünya Kupası'nı kucakladı. Salt Bae'nin Dünya Kupası'nı kaldırdığı, öptüğü ve okşadığı görüldü. Bütün bu tuhaflık, tabii ki sosyal medyada tüm dünyada anında viral oldu. Lisandro Lopez ve Cristian Romero'nun yanında duran ve Instagram'da 50 milyondan fazla takipçisi olan adam, kupaya tuz serpiyormuş gibi bir hareket dahi yapacak cüreti kendinde buldu.

Türk yönetici Gökay o anı şöyle anlatıyor:

“Finalden sonraki kaosta herkes bir şeyler istiyordu ve Salt Bae, Messi ve Arjantin'e karşı büyük bir tutkusu olduğu için oyuncuları tebrik etmek istediğini söyledi. Bazı oyuncular benim restoranımda yemek yediler beni tanıyorlar” dedi. Aslında sorumlu olduğum efsaneler grubunun bir parçası değildi. O anın ne kadar sorunlu olduğunun düşünebiliyor musunuz? İkilemde kaldım. Başkanın konuğuydu ve eğer talebini reddetseydim daha sonra beni ona şikayet edebilirdi. Çünkü Infantino'nun yakın arkadaşıydı. Her zaman birbirlerini övüyor ve ikisi de birbirlerine bir numara olduklarını söylüyorlardı. Ona karşı dikkatli olmam gerekiyordu. Ben de kabul ettim ama ona ‘siz sakın sahaya girmeyin’ dedim. Bu yaptığını yapacağını asla düşünmemiştim."

Kabus dolu günler başlıyor

İşte bu olanların ardından Ersan Gökay için kabus dolu günler başladı. FIFA’nın Nusr-Et skandalı sonrasında bir günah keçisine ihtiyacı vardı ve tabi en kolay hedef de Ersan Gökay’dı.

Gökay, FIFA CFO’su Thomas Peyer ve FIFA'nın kültür ve insandan sorumlu yöneticisi Andy Korner tarafından imzalanan 26 Ocak 2023 tarihli bir mektup aldı. Mektupta FIFA, Gökay'ın eylemlerinin FIFA'nın itibarına ve maddi olmayan değerlerine ciddi zarar verdiğini belirtiyor ve ona üç değişik yaptırım uygulanacağını bildiriyordu. Bunlar resmi bir uyarı, hak ettiği Dünya Kupası ikramiyesinde yüzde 50’lik bir kesinti ile mali sorumlulukları dışında 2026'ya kadar tüm resmi etkinliklerden men edilmesini içeriyordu.

Gökay, bir avukata danışması sonrasında bu yaptırımları kabul etti. Amacı bu olayı geride bırakıp görevine devam etmekti. Ama öyle olmadı. Çünkü yaptırımlar daha kabusun başlangıcıydı. Bu yaptırımların ardından 2023 Nisan ayında 2023 Kadınlar Dünya Kupası heyet listesinden çıkarılarak Avustralya ve Yeni Zelanda’daki turnuvaya gidemeyeceği de bildirildi. Ekstra bir yaptırım daha gelmişti.

Ersan Gökay bu karardan sonra FIFA’da üzerine oynandığını anlamaya başladığını söylüyor. Olanların kendisine uykusuz gecelere mal olduğunu depresyona girip çok acı çektiğini ve bir terapiste gitmeye başladığını ancak bu şekilde hayatına devam edebildiğini ifade ediyor.

Genel Sekreter Fatma Samoura ile temas kurmaya çalıştığını ve yardım istediğini de anlatan Gökay, o yemek sonrası Samoura’dan bir daha haber alamamış.

Infantino’dan da hayır yok

Ersan Gökay umutsuzca çareler ararken 2023 Ekim ayında bir gün Zürih’teki FIFA merkezinde asansörde karşısına Başkan Infantino çıktı. FIFA Başkanı’ndan adeta yalvarırcasına kısa bir randevu talep eden Ersan Gökay, Başkanın görüşmeyi kabul etmesine karşın Başkanlık sekreterliğinden hiçbir zaman haber alamadı. İşte bu gelişmeden sonra artık FIFA’da yolun sonuna geldiğini anladı ve rapor alarak hastalık iznine çıktı.

Ayrılık süreci başlıyor

31 Aralık 2024 günü FIFA’ya bir mektup yazan Ersan Gökay, yöneticilere sözleşmesinin karşılıklı anlaşmayla feshedilmesini ve mali uzlaşma ile ilgili bir görüşme yapılmasını teklif etti. Tarafların avukatları arasında yaşanan görüşmelerin ardından FIFA, 12 Mart'ta Gökay'a bir fesih mektubu göndererek 3 aylık ihbar süresinin 1 Nisan 2024'te başlayacağını bildirdi. Mektupta FIFA, Gökay'ın görevden alınmasının nedeni “Davranışlarınız geçmişte birçok kez eleştirilere yol açtı. Özellikle doğrudan amirinize yönelik davranışlar tekrar tekrar gündeme gelen bir konu oldu. Ayrıca 2022 yılı sonunda FIFA Dünya Kupası'nda da büyük bir olay yaşandı” olarak açıklanıyordu. Bunun üzerine Gökay’ın avukatı FIFA’ya İsviçre yasalarına göre sözleşmenin feshedilemeyeceğini savunan bir mektup daha gönderdi.

FIFA’dan herhangi bir karşılık gelmemesi üzerine Ersan Gökay 25 Nisan'da FIFA çalışanlarına bomba etkisi yaratan bir e-posta göndererek tüm hikayesini anlattı, verilen cezanın 'haksız, hukuka aykırı ve orantısız' olduğunu söyledi, çalışma kültürünün hastalıkları olarak algıladığı şeyleri işaret etti ve FIFA'nın üst yönetimi, özellikle de Javier Ceppi ve İK başkanı Kimberly Morris ile ilgili ağır suçlamalarda bulundu. E-postada Morris'in 'zehirli bir sistemin kuklası' olarak nitelendiren ve onu 'psikolojik işkence yapmakla' suçlayan Morris'in, "berbat, sinsi ve sistematik bir planın parçası olduğunu ve ne pahasına olursa olsun kendisini gömmek istediğini" ifade eden Ersan Gökay, satırlarını şöyle noktaladı. “Kimberly Morris, FIFA için çalışmanın bir ayrıcalık olduğunun her zaman altını çiziyor. Bu kesinlikle doğru ama onun liderliğinde değil.”

Ve kovuluyor

Gökay'ın e-postasından iki gün sonra, 27 Nisan'da, FIFA, FIFA Yükümlülükler Kodeksi’nin 337. maddesini gerekçe göstererek, "kurumu, yönetimini ve bazı FIFA çalışanlarını itibarsızlaştırma çabalarınız kabul edilemez ve affedilemez" diyerek iş sözleşmesini derhal geçerli olmak üzere feshetti.

Görevden alınması Ersan Gökay'ı davasından vazgeçirmeyecek. Yazdığı e-postanın omuzlarındaki yükü kaldırdığını ve yasal yollara başvurmayı planladığını söylüyor. Bu, FIFA'nın eski finans direktörü Markus Kattner'in 2016 yılından bu yana ilk kez bir FIFA çalışanının organizasyonu mahkemeye vermesi olacak. Gökay, e-postasının FIFA'nın alt kadrosundaki korku kültürünün sağlıksız olduğu hissiyle tetiklendiğini açıklıyor ve sürdürülemez olduğunu ifade ediyor ve şunları ekliyor. “Birinin konuşması gerekiyor. Ama kimse bunu yapmıyor. Birinin buna 'dur' demesi gerekiyor. Bu bir kırmızı çizgi. Artık kimse kendini güvende hissetmiyor."

FIFA’nın iki yetkilisi Thomas Preyer ve Kimberly Morris, Josimar’ın konuyla ilgili sorularını ise yanıtsız bırakmışlar.