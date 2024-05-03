Türkiye, Uluslararası Padel Turnuvası’na ev sahipliği yapacak

EKONOMİ / KOCAELİ

Türkiye üçüncü kez Padel sporu turnuvasına ev sahipliği yapıyor. Uluslararası Padel Federasyonu, Gençlik ve Spor Bakanlığı desteğiyle gerçekleşen Padel Turnuvası 15 ülkeden 25 takım ve dünya klasmanında ilk 100’den 13 takım yer alacak. Turnuvanın sponsorları ise CUPRA Türkiye, AS Teknolojik, Nirvana Cosmopolitan ve Cosmos Sports Center oldu.

“Spor kıyafetlerinizi alın, gelin ve Padel oynayın”

Turnuvaya ev sahipliği yapan Cosmos Sports Center Sportif Direktörü Burçin Badem, “Nirvana Cosmopolitan Hotel’de Cosmos Sports Center organizasyonlarıyla ezber bozmaya devam ediyoruz. Son 10 yılın en hızlı büyüyen sporuna ev sahipliği yapmaktan çok mutluyuz. Herkesin çok kısa sürede öğrenip oynayabileceği bu istisnai sporu oynamak büyük keyif. Padel’i merak eden raket sporu sevenleri turnuvayı seyretmeye; cumartesi günü Padel’in efsane isimleri Daniel Patti ve Fabian Gelibter ile beraber deneyimlemeye bekliyoruz. Spor kıyafetlerinizi alın, gelin ve Padel oynayın” dedi.

“Padel’de Türkiye olarak uluslararası başarılara imza atacağız”

AS Teknolojik İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Canberk Şahin ise “Dünyada hızla gelişmeye devam eden Padel Sporunun uluslararası turnuvasını üçüncü kez ülkemizde ağırlayıp, şirket olarak bir kere daha bu organizasyonun bir parçası olmaktan gurur duyuyoruz. Son zamanlarda çeşitli spor branşlarında, ülkemiz adından başarıyla söz ettirirken, ilerleyen yıllarda Padel’de de Türkiye olarak uluslararası başarılara imza atacağımızdan hiç şüphemiz yok” ifadesini kullandı. Uluslararası Padel Federasyonu (FIP) turnuvasının yarı final ve final müsabakaları 5 Mayıs 2024 tarihinde 10:00 ve 15:00 saatlerinde gerçekleştirilecektir.