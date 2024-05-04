EPDK'dan yeni karar: Katkılı motorin ve benzin tek fiyat olacak

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), katkılı motorin ve benzinde fiyat farkının olmayacağına, tek fiyat uygulanacağına karar verdi.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar, 15 Mayıs'ta yürürlüğe girecek.

Kararda şöyle denildi:

MADDE 1 - 24/7/2019 tarihli ve 30841 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 8730 Sayılı Farklılaştırılmış Akaryakıtlara İlişkin Kurul Kararının 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 - Aynı Kararın 6 ncı maddesinin ikinci, beşinci ve altıncı fıkraları yürürlükten kaldırılmış ve aynı maddeye aşağıdaki fıkra eklenmiştir. "(8) Akaryakıt istasyonlarında yapılan satışlarda, farklılaştırılmış olsun veya olmasın aynı tür akaryakıtlar için fiyat farkı uygulanamaz."

MADDE 3 -Aynı Kararın 7 nci maddesinin ikinci fıkraşı yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 4 - Aynı Kararın Ek-l'inde yer alan Farklılaştırılmış Akaryakıt Bilgi Formu'ndan "DKA olarak kullanılacak mı?(3): Evet/Hayır" ibaresi ile aynı Formun altında bulunan "(3) Kuruma "Diğer" olarak bildirimi yapılan ve fiyat farkı uygulanan akaryakıt olarak satılıp satılmayacağına ilişkin bilgi." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 5 - Aynı Kararın Ek-2'sinde yer alan Farklılaştırılmış Ürün Bilgilendirme Metninde yer alan "Fiyat farkı uygulanan akaryakıt, sadece tüketicinin talebi doğrultusunda ikmal edilebilir." ibaresi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 6 - Bu Karar 15/5/2024 tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 7 - Bu Karar hükümlerini Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu Başkanı yürütür.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan Kurul Kararı;

Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 02/05/2024 tarihli toplantısında; Petrol Ofisi Anonim Şirketi'nin; DEP/474-3/10361 sayılı Depolama Lisansı kapsamında Liman Mahallesi Liman 2 Caddesi No:7 Konyaaltı/ANTALYA adresinde faaliyette bulunan Antalya Terminali Depolama Tesisine ilişkin depolama tarifesinin ekteki şekilde tadil edilerek onaylanmasına, karar verilmiştir.