Ünlü markanın oda kokusunun satışı yasaklandı, piyasadan toplatılıyor
Ticaret Bakanlığı, 'Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi' üzerinden sağlık riski ve usulsüzlük barındıran yeni ürünleri kamuoyuna açıkladı. İlgili listede bir adet oda kokusunun satışı yasaklanırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.
Ticaret Bakanlığı, piyasa gözetimi ve denetimi faaliyeti gerçekleştiren yetkili kuruluşlar tarafından güvensizliği tespit edilen ürünleri Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi’nde ilan etmeye devam ediyor.
Yapılan denetimlerin ardından Bakanlık, bir adet oda kokusunun paketlenmesinde usulsüzlük tespit etti.
İlgili ürün hakkında yasaklanması kararı alınırken, piyasadan da toplatılmasına karar verildi.