Araç sahipleri dikkat! Akaryakıta bir zam daha geliyor

Petrol fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da zamlanıyor.

Motorine bu geceden itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1 lira 70 kuruş zam yapılması bekleniyor.

Benzin fiyatlarına ise herhangi bir zam beklenmiyor.

Motorinin litresi kaç TL olacak?

Motorinin litresi gelen zamla birlikte İstanbul'da 49.34 lira, Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak.