Tureks, ABD'den sonra Avrupa’da da ağırlığını artıracak

RUHİ SANYER

Türkiye’nin halka açılan ilk mermer şirketi Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, ABD’de yürüttüğü satış organizasyonunun bir benzerini Avrupa’da kurmak için harekete geçti. ABD’de bin bayii, 7 depo ve 12 showroom ile önemli bir perakende operasyonunu yöneten şirket, Avrupa’nın mermer ve doğal taş lojistiği merkezi İtalya’nın Verona kentindeki lojistik depo yatırımını tamamladı. Şirket, İtalya merkezli satış ve pazarlama organizasyonuyla bu ülkede ve Avrupa’da girmediği pazarlarla ilgili çalışmalarını artıracak.

Marble Systems Tureks Turunç Madencilik, üretim ve ihracat gücüyle sektörün önde gelen firmaları arasında bulunuyor. Şirket cirosunun yüzde 95’i 50’den fazla ülkeye gerçekleştirdiği ihracattan geliyor. Amerika kıtası başta olmak üzere, İngiltere, Ortadoğu ülkeleri, Avustralya, Nijerya, Güney Afrika, Panama, Fransa ve Almanya çok sayıda ülkeye özel tasarım doğal taş ve mermer ihraç eden Tureks, geçen yılı 72 milyon 962 bin dolar ciro ve 69 milyon 313 bin dolar ihracat hacmiyle kapattı.

Şirketin Afyonkarahisar Blok Mermer Fuarı’ndaki standında konuştuğumuz Tureks Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Osman Cavit Turunç, çok sayıda ülkeye çok farklı ürün ihraç edildiği sürece ihracatın en iyi liman olduğunu belirterek şunları söyledi: “Döviz artsa çok iyi olur ama biz çok avantajlı bir sektördeyiz. Çünkü değeri belirlemek ve pazar oluşturmak bizim elimizde. Çünkü tedarikçilerin alım yapacakları başka yer yok. Rakibiniz kendinizsiniz. Doğru yerlerde pazar oluşturup satamazsanız kendi kendinizle rekabet edip fiyatı düşürürsünüz. ”

Çevreci enerji en büyük kozlarından oldu Şirketin üretim için gerekli tüm enerjiyi sağlamak amacıyla geçen yıl kurulumu tamamlanan ve elektrik üretimine başlayan 7.5 megawatt kapasiteli iki GES yatırımının, kendisini 3.5-4 yılda amorti edeceğini belirten Osman Cavit Turunç şöyle konuştu:

“Dünyada çevreci enerji her geçen gün daha çok öne çıkıyor, düşük karbon ayak izi önemli hale geliyor. ABD’de durum böyle. O nedenle önümüzdeki aylarda ABD’ye ihraç ettiğimiz malların ambalajlarına solar enerjiyle üretilmiştir diye yazacağız. Bu pazarlama stratejisinin bizi daha tercih edilir hale getireceğini düşünüyoruz.”