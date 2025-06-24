Sürdürülebilir tarım ve gıda israfı ile mücadele için anahtar: Yerelleşme

Yerel üretimin güçlenmesi ve sürdürülebilirliği, Migros’un en önemli başlıkları arasında. Cirosunun yüzde 77’si tarıma dayalı olan Migros, yerel üreticilere alım garantisi, verimli üretim ve markalaşma eğitimleri sunarak ürünlerinin rafa çıkmasını sağlıyor. Yerelleşme projeleri ve yerel satın alımlarıyla tarımın geleceğine yatırım yapan şirket, sürdürülebilirlik politikaları kapsamında da 2030 yılına kadar gıda imha oranlarında yüzde 50 azaltma hedefine, bugün ulaştığı yaklaşık yüzde 33 oranıyla şimdiden yaklaşmış durumda.

75 bin çalışanı, 23 bin 500 üretici ve tedarikçisi, milyonlarca müşterisiyle büyük bir ekosisteme sahip olan Migros, sadece ticari başarıyı değil; çevresel, sosyal ve yönetişimsel sorumluluğu da merkezine alıyor. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk günden bu yana kesintisiz yer alan tek gıda perakendecisi olan Migros, aynı zamanda BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde de yer alıyor. “İklim kriziyle mücadele, tarımın geleceğini koruma ve toplumsal kapsayıcılığı artırma sorumluluğumuzu tüm faaliyet alanlarımıza entegre ettik. İyi Gelecek Planı ile tüm paydaşlarımızı bu dönüşümün parçası haline getiriyoruz” diyen Migros Kurumsal İletişim ve Sürdürülebilirlik Grup Direktörü Kaan Ünver, toplumun gelişimine, güçlenmesine ve iyi yaşam bilincinin artmasına katkı sağlayacak çalışmalarını şöyle anlatıyor:

BİST Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk günden bu yana yer alıyoruz

“Migros, sosyal etkisi yüksek bir şirket. 75 bin çalışanımız, 23 bin 500 üretici, tedarikçi ve çiftçimiz ve milyonlarca müşterimizle çok büyük bir ekosisteme sahibiz. Bu sorumlulukla tüm paydaşlarımız için değer yaratacak, toplumun gelişimine, güçlenmesine ve iyi yaşam bilincinin artmasına katkı sağlayacak projeler hayata geçiriyoruz. İklim değişikliğiyle gıda israfının önlenmesi, plastik atıkların azaltılması, sürdürülebilir tarımın desteklenmesi, toplumsal cinsiyet eşitliğinin desteklenmesi, eğitim ve fırsat eşitliğinin sağlanması takip ettiğimiz öncelikli başlıklardan bazıları. Birleşmiş Milletlerin 17 sürdürülebilir kalkınma amacına hizmet eden birçok proje hayata geçirerek dünyamızın geleceğine katkıda bulunuyoruz. Borsa İstanbul Sürdürülebilirlik Endeksi’nde ilk günden bu yana kesintisiz olarak yer alan tek gıda perakendecisiyiz. Ayrıca, BIST Sürdürülebilirlik 25 Endeksi’nde de yer alıyoruz. Bilim Temelli Hedefl er Girişimi’nden (SBTi) karbon azaltım hedefl erimize tam onay aldık. Karbon Saydamlık Projesi (CDP) kapsamında ise hem İklim Değişikliği hem de Su Güvenliği programlarında en yüksek not olan ‘A’ ile derecelendirilerek, üst üste ikinci kez ‘Global A Liderleri’ arasında yer aldık. 2024 Entegre Faaliyet Raporumuzu da Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlaması Standartları (TSRS) uyumlu olarak yayınladık.” Yerelden alıp yerel satarak gıda israfını azaltıyoruz “Yıllık 500 bin tonluk alış ile Türkiye’nin en çok meyve/sebze alımı yapan perakendecisiyiz. Ciromuzun yüzde 77’si tarıma dayalı. Bu sebeple yerel üretimin güçlenmesi ve sürdürülebilirliği, Migros’un en önemli başlıkları arasında. Yerel üretim milli ekonominin kaldıracı. Bu kapsamda yerel üreticilere alım garantisi, verimli üretim ve markalaşma eğitimleri vererek yerel üreticiyi üretmeye teşvik ediyor, ürününün rafa çıkmasını sağlıyoruz. Yerelleşme projelerimiz ve yerel satın alımlarımızla tarımın geleceğine yatırım yapıyoruz. Bu sayede çiftçilerimizin emeklerinin karşılığını almalarına katkı sağlarken, halkımızın uygun fiyatlı gıdaya erişimini kolaylaştırarak alım gücünü artırıyoruz. Yerelden alıp yerel satmanın, lojistik zinciri ve maliyetler açısından büyük avantajları olsa da aslında en önemli katkısı, ürünün zarar görmeden yani gıda israfı yaratmadan tüketime sunulabilmesi. Bunun yanında gıda imha oranlarımızı 2030 yılına kadar yüzde 50 azaltmayı hedefl iyoruz. Bu hedefinde yaklaşık yüzde 33 seviyelerine ulaşmış durumdayız.”

2050 Net Sıfır hedefi

“Yenilenebilir enerji yatırımlarımız kapsamında, 2026 yılı sonuna kadar toplam enerji tüketimimizin üçte birini kendi güneş enerjisi santrallerimizden sağlamayı hedefl iyoruz. Soğutucu gazlar kaynaklı emisyonlarımızı azaltmak için de daha düşük küresel ısınma potansiyeli olan gazların mevcut sistemlerde kullanımı için test çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ayrıca, faydalı buluş sertifikasına sahip olduğumuz, sulu soğutma sistemini büyük mağazalarımıza yaygınlaştırıyoruz. Bu sistemle soğutucu dolaplarda soğutulmuş su gezdiriliyor, yalnızca suyu soğutmak için gaz kullanılıyor. Böylece gaz kaçakları yüzde 90 oranında düşüyor. Tüm hayata geçirdiğimiz projelerle birlikte, 2030 yılı sonuna kadar karbon emisyonlarında yüzde 42’lik bir azaltım, 2050 yılına kadar ise Net Sıfır hedefimizi gerçekleştirmek için somut adımlarla ilerliyoruz.”

İklim değişikliği, ilk olarak tarım ve su kaynaklarını etkiliyor

“Bu yıl Dünya Ekonomik Forumunda açıklanan ‘2025 Küresel Riskler Raporu’nda 10 yıllık gelecek için öngörülen ilk 4 risk, çevre ve iklim konularıyla ilgili. Biz de Migros İyi Gelecek Planımız doğrultusunda, bu kapsamda önemli yatırımlar yapıyor, gerçekçi ve somut adımlar atıyoruz. Yenilenebilir enerjiye yönelik gerçekleştirdiğimiz GES yatırımlarımızın yanında sürdürülebilir su yönetimi, gıda israfıyla mücadele ve plastik atıkların azaltılması için takip ettiğimiz değer yaratan modellerle, ekosistemimizi koruyacak önlemler alıyoruz. İklim değişikliği, ilk olarak tarım ve su kaynaklarını etkileniyor. Sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında verdiğimiz taahhütler ve gerçekleştirdiğimiz hedefl erle tarımın geleceğine yatırım yapıyoruz. Tarımın sürdürülebilirliği ve yerli ürün üretiminin, Anadolu’nun bereketli topraklarında çoğaltılması için birçok önemli proje yürütüyoruz. Migros olarak önceliğimiz, halkın uygun fiyatlı ve sağlıklı gıdaya kesintisiz erişimini güvence altına almak.”

Ordu’nun yumurtası, Kayseri’nin yeşil mercimeği, Bingöl’ün balı

Migros, yerli üreticilere alım garantisi, verimli üretim ve markalaşma eğitimleri sunarak üreticilerin rafa çıkmasını sağlıyor. Bu yaklaşımın örnek projeleri arasında Ordu Yumurta Üssü, Kayseri Yerli Yeşil Mercimek ve Bingöl Balı öne çıkıyor. Ordu Yumurta Üssü projesinde, ekonomik geliri olmayan kadın üreticiler desteklenerek, fındık ağaçları altında gezen tavuklarla yıllık 50 milyon yumurta üretimi potansiyeline ulaşıldı. Kayseri Yeşil Mercimek Projesi kapsamında, ithal ürünlere alternatif olarak 10 bin dekarda yerli yeşil mercimek üretimi başladı. Onarıcı tarım kriterleri de bu proje kapsamında hayata geçirildi. Bingöl Balı projesiyle coğrafi işaretli ürünlerin kalitesi Migros standartlarında korunurken, Bingöl Üniversitesi Merkezi Araştırma Laboratuvarı iş birliğinde bilimsel kalite kontrol süreçleri tesis edildi.

“#FarklıyızEşitiz”

Kadınların ekonomik hayatta güçlendirilmesi sosyal etki stratejisinin temel biri. “#FarklıyızEşitiz” markası altında yürütülen projelerle toplumsal cinsiyet konusunda çalışanlara eğitimler Turuncu Mola” oturumlarıyla farkındalık artırılıyor. Kadın çalışan oranı yüzde 45’e ulaşan Migros, 2027’ye kadar kadın yönetici oranını yüzde 35’e çıkarmayı hedefl iyor. Kadın kooperatifl eri ve kadın girişimciler desteklenirken, KAGİDER ile yürütülen eğitim programları sayesinde kadınların girişimcilik yolculuğuna katkı sağlanıyor. Ayrıca Migros Aile Kulüpleri ile 615 binden fazla kişiye MEB sertifikalı eğitim verilirken, 28 bin kişi bu eğitimlerden sonra gelir elde etmeye başlamış. Kadınların sayısı ise 21 binin üzerinde.